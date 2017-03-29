Владимир Фомичев: «Астана» и «Кайрат» вернут себе лидирующие позиции
Известный казахстанский специалист Владимир Фомичев в интервью порталу «Футбол. Факты. Аналитика» рассказал о стартовых трех турах
Премьер-Лиги.
— Владимир Александрович, давайте поговорим о чемпионате. Тем более, что совсем скоро он возобновится. Что скажете о лидерстве «Кайсара» после трёх туров КПЛ?
— Оно не может не удивлять. Команда ведь только вышла в
— То есть «Кайсар» во главе таблицы продержится недолго?
— Не думаю, что «Кайрат» и «Астана» сдадутся. Дистанция турнира длинна, и гранды вернут себе лидирующие позиции.
— Какие тенденции отметите по итогам стартового отрезка чемпионата?
— Средний уровень команд достаточно высок. Нельзя сказать, что «Астана» или «Кайрат» являются явными фаворитами во встречах с любым соперником из КПЛ. На одной ноге никого не обыграть. Думаю, в весенней части чемпионата будут ещё сенсации.
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