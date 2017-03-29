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29 марта 2017, 22:14 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Владимир Фомичев: «Астана» и «Кайрат» вернут себе лидирующие позиции

Известный казахстанский специалист Владимир Фомичев в интервью порталу «Футбол. Факты. Аналитика» рассказал о стартовых трех турах Премьер-Лиги.

— Владимир Александрович, давайте поговорим о чемпионате. Тем более, что совсем скоро он возобновится. Что скажете о лидерстве «Кайсара» после трёх туров КПЛ?
— Оно не может не удивлять. Команда ведь только вышла в премьер-лигу. Хотя, конечно, состав у «Кайсара» поменялся процентов на 90. Только два футболиста, выступавшие Первой лиге, сейчас выходят в основе кызылординцев. Впрочем, это только начало чемпионата, и лидерство «Кайсара» во многом связано с неудачной игрой «Астаны» и «Кайрата».

 — То есть «Кайсар» во главе таблицы продержится недолго?
— Не думаю, что «Кайрат» и «Астана» сдадутся. Дистанция турнира длинна, и гранды вернут себе лидирующие позиции.

 — Какие тенденции отметите по итогам стартового отрезка чемпионата?
— Средний уровень команд достаточно высок. Нельзя сказать, что «Астана» или «Кайрат» являются явными фаворитами во встречах с любым соперником из КПЛ. На одной ноге никого не обыграть. Думаю, в весенней части чемпионата будут ещё сенсации.

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