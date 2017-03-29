Глава Ла Лиги Тебас заявил, что Пике допустил ошибку, высказавшись в адрес «Реала»
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Глава Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что защитник «Барселоны» Жерар Пике допустил ошибку, сделав резкие высказывания в адрес мадридского «Реала».
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Ранее Пике заявил, что он никогда не будет работать в «Реале», потому что ему не нравятся ценности клуба. Также испанец сказал, что игроки мадридского клуба «потянули за ниточки», чтобы избежать наказания за налоговое мошенничество, тогда как игроки «Барселоны» Лионель Месси и Хавьер Маскерано понесли наказания за подобные действия.
«Я считаю, что он совершил ошибку, но я не могу сказать насколько серьезную», — цитирует Тебаса АФП.
Глава Ла Лиги считает, что комментарии Пике только создадут «напряжение» между «Барселоной» и «Реалом».
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