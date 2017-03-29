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29 марта 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дахуд согласился на переход в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дахуд дал согласие на переход в дортмундскую «Боруссию», сообщает Der Westen.

По информации источника, дортмундцы активировали пункт о выкупе прав на игрока за 10 миллионов евро, прописанные в контракте, не считая бонусов. 21-летний немец египетского происхождения в этом сезоне сыграл в 32 матчах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

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