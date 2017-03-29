Дахуд согласился на переход в дортмундскую «Боруссию»

По информации источника, дортмундцы активировали пункт о выкупе прав на игрока за 10 миллионов евро, прописанные в контракте, не считая бонусов. 21-летний немец египетского происхождения в этом сезоне сыграл в 32 матчах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.