Агент: Есть вариант, что Зозуля всё-таки поиграет в Испании этой весной

«Есть вариант, что Зозуля всё-таки поиграет в Испании этой весной. На данный момент это юридически невозможно. Но тут такая ситуация. В одном испанском клубе нападающий на очень долгое время «сломался», и они срочно ищут ему замену до конца сезона. Вариант с Ромой их вполне устраивает, они в нём очень заинтересованы. Поэтому мы сейчас пытаемся добиться у ФИФА разрешения на это. Тут трансферные окна уже роли не играют. Просто хотелось бы сделать это побыстрее, чтобы у Ромы до конца сезона всё-таки была игровая практика, чтобы парень хоть немного поиграл.



Сейчас Роман живёт в Севилье, ежедневно тренируется с «Бетисом». Кстати, в этом месяце мы выиграли судебный процесс у «Райо Вальекано» — и они выплатили Зозуле всю сумму, которую были должны по договору аренды за весь период действия несостоявшегося контракта. Наши юристы сработали очень профессионально. Та зарплата, что Роман получает сейчас, идёт полностью со стороны «Бетиса», — приводит слова агента «Спорт сегодня».