Агент: Есть вариант, что Зозуля всё-таки поиграет в Испании этой весной
У нападающего «Бетиса» Романа Зозули, который в настоящее время не имеет права выступать на клубном уровне
из-за сорвавшейся аренды в «Райо Вальекано», есть возможность перейти в другой испанский клуб и выходить на поле этой весной. Об этом сообщил агент игрока Владимир Кузьменко.
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«Есть вариант, что Зозуля
Сейчас Роман живёт в Севилье, ежедневно тренируется с «Бетисом». Кстати, в этом месяце мы выиграли судебный процесс у «Райо Вальекано» — и они выплатили Зозуле всю сумму, которую были должны по договору аренды за весь период действия несостоявшегося контракта. Наши юристы сработали очень профессионально. Та зарплата, что Роман получает сейчас, идёт полностью со стороны «Бетиса», — приводит слова агента «Спорт сегодня».
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