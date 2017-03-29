Жозе Моуринью: Мы потеряли пятерых игроков перед матчем с «Вест Бромвичем», включая Погба

«Мы потеряли четырех футболистов. Думаю, Погба тоже не примет участие в игре. Таким образом, “Юнайтед” остался без пятерых игроков», — цитирует специалиста официальный сайт «МЮ».

Напомним, встреча с «Вест Бромвичем» состоится 1 апреля в рамках 30-го тура АПЛ и стартует в 17.00 мск.