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29 марта 2017, 19:56 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Жозе Моуринью: Мы потеряли пятерых игроков перед матчем с «Вест Бромвичем», включая Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о физическом состоянии своих игроков перед матчем против «Вест Бромвича».

«Мы потеряли четырех футболистов. Думаю, Погба тоже не примет участие в игре. Таким образом, “Юнайтед” остался без пятерых игроков», — цитирует специалиста официальный сайт «МЮ».

Напомним, встреча с «Вест Бромвичем» состоится 1 апреля в рамках 30-го тура АПЛ и стартует в 17.00 мск.

Погба получил травму подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0). Защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг травмировались, находясь в расположении сборной Англии, а форвард Златан Ибрагимович и хавбек Андер Эррера пропустят встречу из-за дисквалификации.

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