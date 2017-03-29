Защитник «Атлетико» согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию по окончании текущего сезона.
Как сообщает Football Espana, защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес согласился перейти в стан английского клуба грядущим летом.
Отмечается, что футболист сборной Уругвая был готов переехать в
Также сообщается, что испанский клуб отпустит Хименеса за 45 млн евро, однако, боссы «Юнайтед» уверены, что «Атлетико» запросит больше 60 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Хименес провел на клубном уровне 19 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 28 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2018 года.
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