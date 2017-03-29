«Барселона» выкупит у «Эвертона» права на футболиста Жерара Деулофеу

Деулофеу перешел в «Эвертон» в 2015 году из «Барселоны», однако, согласно пункту соглашения, каталонцы этим летом имеют возможность выкупить обратно у ливерпульского клуба права на игрока за 12 миллионов евро. В свою очередь, «Милан», где в данный момент на правах аренды играет 23-летний Деулофеу, также выразил желание сохранить у себя испанского полузащитника, но при таком решении «Барселоны» никак не сможет его удержать.

Деулофеу является воспитанником «Барселоны», за основную команду «сине-гранатовых» в общей сложности провел шесть матчей, но не смог закрепиться в составе и в конечном итоге был продан «Эвертону». В текущем сезоне форвард провел в составе «Милана» 10 игр и забил 1 мяч.