Хавбек «Ювентуса» и сборной Хорватии Пьяца получил разрыв крестообразной связки

Повреждение 21-летний футболист получил во вторник в товарищеской игре за национальную сборную против команды Эстонии (0:3). Игрок был заменен на 64-й минуте. Пьяцу ждет операция и длительное восстановление, в нынешнем сезоне он больше не сыграет.

Пьяца в нынешнем сезоне провел 20 игр за «Ювентус» в различных турнирах, забив 1 гол.