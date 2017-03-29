Хавбек «Ювентуса» и сборной Хорватии Пьяца получил разрыв крестообразной связки
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марко Пьяца получил разрыв передней крестообразной связки, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
Повреждение 21-летний футболист получил во вторник в товарищеской игре за национальную сборную против команды Эстонии (0:3). Игрок был заменен на 64-й минуте. Пьяцу ждет операция и длительное восстановление, в нынешнем сезоне он больше не сыграет.
Пьяца в нынешнем сезоне провел 20 игр за «Ювентус» в различных турнирах, забив 1 гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter