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29 марта 2017, 18:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Хавбек «Ювентуса» и сборной Хорватии Пьяца получил разрыв крестообразной связки

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марко Пьяца получил разрыв передней крестообразной связки, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Повреждение 21-летний футболист получил во вторник в товарищеской игре за национальную сборную против команды Эстонии (0:3). Игрок был заменен на 64-й минуте. Пьяцу ждет операция и длительное восстановление, в нынешнем сезоне он больше не сыграет.

Пьяца в нынешнем сезоне провел 20 игр за «Ювентус» в различных турнирах, забив 1 гол.

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