Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29247008/
29 марта 2017, 18:10 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Монако» готов продать Мбаппе «Реалу» за 112 миллионов фунтов

«Монако» готов продать «Реалу» нападающего Килиана Мбаппе за 112 миллионов фунтов стерлингов, сообщает SunSport.

Если трансфер состоится, он будет рекордным в мировом футболе. Самым дорогим пока является переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (91 миллион фунтов).

Игра 18-летнего Мбаппе стала одним из главных откровений нынешнего сезона. В 32 матча во всех турнирах игрок сборной Франции забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до 2019 года.

«Все большие европейские клубы хотят видеть его в своих рядах, однако “Реал” проявляет наибольшую настойчивость. Он давит на игрока и его семью, склоняя их к переезду в Мадрид в следующем сезоне», — сообщил французский источник, знакомый с ситуацией.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Самая страшная футбольная травма года произошла в эти выходные (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)