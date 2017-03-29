Арда Туран пропустит около трех недель из-за травмы

Туран получил травму в расположении сборной Турции. Из-за повреждения 30-летний футболист пропустит ближайшие матчи каталонцев.

«Барселона» 2 апреля в рамках чемпионата Испании сыграет в гостях с «Гранадой», а 5 апреля примет «Севилью».

В нынешнем сезоне Туран забил 13 голов в 29 матчах за «Барселону».