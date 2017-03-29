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29 марта 2017, 15:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Арда Туран пропустит около трех недель из-за травмы

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Арда Туран пропустит около трех недель из-за травмы приводящей мышцы, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Туран получил травму в расположении сборной Турции. Из-за повреждения 30-летний футболист пропустит ближайшие матчи каталонцев.

«Барселона» 2 апреля в рамках чемпионата Испании сыграет в гостях с «Гранадой», а 5 апреля примет «Севилью».

В нынешнем сезоне Туран забил 13 голов в 29 матчах за «Барселону».

Барселона
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