Арда Туран пропустит около трех недель из-за травмы
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Арда Туран пропустит около трех недель из-за травмы приводящей мышцы, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Туран получил травму в расположении сборной Турции.
«Барселона» 2 апреля в рамках чемпионата Испании сыграет в гостях с «Гранадой», а 5 апреля примет «Севилью».
В нынешнем сезоне Туран забил 13 голов в 29 матчах за «Барселону».
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