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29 марта 2017, 15:16 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Аэропорт в Португалии назвали в честь Криштиану Роналду

Португальские власти решили присвоить международному аэропорту на острове Мадейра имя футболиста национальной сборной страны и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает BBC Russian.

Португальские власти решили присвоить международному аэропорту на острове Мадейра имя футболиста национальной сборной страны и мадридского Реала Криштиану Роналду. Официальная церемония с участием нападающего прошла в среду 29 марта. Аэропорт был открыт 8 июля 1964 года и имеет одну взлетно-посадочную полосу. Увеличить
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Группа жителей острова, уроженцем которого является форвард, несколько месяцев назад обратилась к властям с петицией против переименования. Несмотря на протесты, воздушная гавань получила имя футболиста. Официальная церемония с участием Роналду прошла в среду, 29 марта.

В декабре 2016 года 32-летний Роналду получил четвертый в карьере приз лучшему игроку мира — «Золотой мяч». В составе сборной Португалии форвард провел 138 матчей, в которых забил 71 мяч.

Международный аэропорт Мадейры был открыт 8 июля 1964 года и имеет одну взлетно-посадочную полосу.

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