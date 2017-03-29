Аэропорт в Португалии назвали в честь Криштиану Роналду
Португальские власти решили присвоить международному аэропорту на острове Мадейра имя футболиста национальной сборной страны и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает BBC Russian.
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Группа жителей острова, уроженцем которого является форвард, несколько месяцев назад обратилась к властям с петицией против переименования. Несмотря на протесты, воздушная гавань получила имя футболиста. Официальная церемония с участием Роналду прошла в среду, 29 марта.
В декабре 2016 года 32-летний Роналду получил четвертый в карьере приз лучшему игроку мира — «Золотой мяч». В составе сборной Португалии форвард провел 138 матчей, в которых забил 71 мяч.
Международный аэропорт Мадейры был открыт 8 июля 1964 года и имеет одну
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