Алексис является приоритетной трансферной целью для «Челси»

The Guardian сообщает, что 28-летний футболист является приоритетной трансферной целью для «Челси».



Главный тренер лондонцев Антонио Конте ведёт переговоры о продлении контракта и параллельно предоставил руководству список футболистов, которых хотел бы видеть в команде в следующем сезоне. Чилийский нападающий является для итальянца приоритетной целью.



Конкуренцию «Челси» могут составить «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус». Отметим, что ранее Конте отказался от идеи приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Инициатива исходила от владельца «Челси» Романа Абрамовича.



Что касается Санчеса, его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. Оценивается Алексис в £ 55 млн.