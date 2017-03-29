Алексис является приоритетной трансферной целью для «Челси»
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может сменить один лондонский клуб на другой.
The Guardian сообщает, что 28-летний футболист является приоритетной трансферной целью для «Челси».
Главный тренер лондонцев Антонио Конте ведёт переговоры о продлении контракта и параллельно предоставил руководству список футболистов, которых хотел бы видеть в команде в следующем сезоне. Чилийский нападающий является для итальянца приоритетной целью.
Конкуренцию «Челси» могут составить «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус». Отметим, что ранее Конте отказался от идеи приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Инициатива исходила от владельца «Челси» Романа Абрамовича.
Что касается Санчеса, его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. Оценивается Алексис в £ 55 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter