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29 марта 2017, 12:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алексис является приоритетной трансферной целью для «Челси»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может сменить один лондонский клуб на другой.

The Guardian сообщает, что 28-летний футболист является приоритетной трансферной целью для «Челси».

Главный тренер лондонцев Антонио Конте ведёт переговоры о продлении контракта и параллельно предоставил руководству список футболистов, которых хотел бы видеть в команде в следующем сезоне. Чилийский нападающий является для итальянца приоритетной целью.

Конкуренцию «Челси» могут составить «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус». Отметим, что ранее Конте отказался от идеи приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Инициатива исходила от владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Что касается Санчеса, его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. Оценивается Алексис в £ 55 млн.

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