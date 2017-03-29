«Сандерленд» не уволит Мойеса, даже если клуб вылетит из Премьер-лиги

Как сообщает The Telegraph, владелец команды Эллист Шорт выразил полную поддержку шотландскому специалисту.



В настоящее время время «коты» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а от спасительного 17-го места клуб отделяет семь очков.



Мойес возглавил «Сандерленд» летом 2016 года. На этом посту он сменил Сэма Эллардайса, возглавившего сборную Англии.