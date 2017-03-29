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29 марта 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сандерленд» не уволит Мойеса, даже если клуб вылетит из Премьер-лиги

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес получил гарантии, что останется на своём месте даже в случае вылета клуба из Премьер-лиги.

Как сообщает The Telegraph, владелец команды Эллист Шорт выразил полную поддержку шотландскому специалисту.

В настоящее время время «коты» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а от спасительного 17-го места клуб отделяет семь очков.

Мойес возглавил «Сандерленд» летом 2016 года. На этом посту он сменил Сэма Эллардайса, возглавившего сборную Англии.

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