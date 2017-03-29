«Ювентус» следит за тремя испанскими игроками, основная цель — Бельерин
«Ювентус» в настоящее время следит сразу за тремя молодыми испанскими футболистами.
Как сообщает Tuttosport, основной целью туринской команды является защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Испанец связан с лондонцами контрактом до 2023 года.
Также в списке потенциальных новичков «Ювентуса» есть полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который сам, впрочем, желает остаться в Мадриде, несмотря на малое количество игрового времени.
Третьим игроком в
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