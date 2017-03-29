Как сообщает Tuttosport, основной целью туринской команды является защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Испанец связан с лондонцами контрактом до 2023 года.



Также в списке потенциальных новичков «Ювентуса» есть полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который сам, впрочем, желает остаться в Мадриде, несмотря на малое количество игрового времени.



Третьим игроком в шорт-листе «Ювентуса» числится нападающий Иньяки Даннис, который выступает за «Атлетик». Отмечается, что за ним также следит «Барселона».