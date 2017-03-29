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29 марта 2017, 12:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» следит за тремя испанскими игроками, основная цель — Бельерин

«Ювентус» в настоящее время следит сразу за тремя молодыми испанскими футболистами.

Как сообщает Tuttosport, основной целью туринской команды является защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Испанец связан с лондонцами контрактом до 2023 года.

Также в списке потенциальных новичков «Ювентуса» есть полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который сам, впрочем, желает остаться в Мадриде, несмотря на малое количество игрового времени.

Третьим игроком в шорт-листе «Ювентуса» числится нападающий Иньяки Даннис, который выступает за «Атлетик». Отмечается, что за ним также следит «Барселона».

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