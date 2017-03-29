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29 марта 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» не планирует продлевать контракт с Биличем

Руководство «Вест Хэм Юнайдед» не планирует предлагать главному тренеру команды Славену Биличу новый контракт.

Как сообщает The Telegraph, это связано с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

При этом отмечается, что существует небольшая вероятность переговоров по новому соглашению в январе следующего года, но только в случае, если «Вест Хэм» серьёзно улучшит свои результаты. Действующий контракт хорватского специалиста, который работает в лондонском клубе с 2015 года, истекает летом 2018 года.

После 29 туров «Вест Хэм» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 12-е место.

Вест Хэм Юнайтед
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