«Вест Хэм» не планирует продлевать контракт с Биличем

Как сообщает The Telegraph, это связано с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.



При этом отмечается, что существует небольшая вероятность переговоров по новому соглашению в январе следующего года, но только в случае, если «Вест Хэм» серьёзно улучшит свои результаты. Действующий контракт хорватского специалиста, который работает в лондонском клубе с 2015 года, истекает летом 2018 года.



После 29 туров «Вест Хэм» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 12-е место.