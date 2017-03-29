Лаллана пропустит около месяца из-за травмы бедра

28-летний футболист травмировал бедро во время матча Англии с Литвой (2:0) в квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщает The Telegraph.



Лаллана может пропустить все шесть матчей «Ливерпуля» в апреле. Красные в грядущем месяце сыграют в матчах Премьер-лиги против «Эвертона», «Борнмута», «Сток Сити», «Вест Бромвич Альбион», «Кристал Пэлас» и «Уотфорда».