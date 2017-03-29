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29 марта 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» нацелился на Роббена

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Арьена Роббена, сообщает Sport Bild.

Согласно информации источника, 33-летнему голландскому футболисту предлагают очень высокую зарплату. И если немецкий гранд не предложит своему футболисту продление контракта, то Роббен может принять предложение китайцев.

Действующее соглашение Роббена с «Баварией» в силе до лета 2018 года. Ранее игрок отмечал, что вероятность продолжения карьеры в Китае минимальна.

Бавария
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