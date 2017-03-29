Пресс-служба «Тараза» анонсировала дебют Еркебулана Сейдахмета в КПЛ

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«Мы подписали контракт с Еркебуланом на один сезон. Сейчас он вместе с командой проходит сборы в Алматы. Карточка игрока премьер-лиги уже готова. Главный тренер команды Воит Талгаев остался доволен формой Сейдахмета и вполне вероятно, что он дебютирует уже в следующей игре чемпионата», — отметили в пресс-службе ФК «Тараз».

Напомним, что 17-летний Сейдахмет, проходивший учебно-тренировочные сборы с молодежным составом российского «Зенита», подписал контракт с «Таразом» сроком на один год.

Добавим, казахстанский вундеркинд привлек внимание питерского клуба после удачного выступления на Мемориале Гранаткина, где он был признан лучшим нападающим. Однако «Зенит» не смог подписать Сейдахмета из-за правила ФИФА. Позже известный российский агент Дмитрий Селюк рассказал об интересе к молодому казахстанцу со стороны испанцев.

В текущем сезоне «Тараз» набрал два балла в трех играх и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице КПЛ. В следующем туре 1 апреля в Костанае «Тараз» встретится с местным «Тоболом».