Пресс-служба «Тараза» анонсировала дебют Еркебулана Сейдахмета в КПЛ
Пресс-служба футбольного клуба «Тараз» прокомментировала корреспонденту Vesti.kz перспективы новичка команды Еркебулана Сейдахмета в этом сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы подписали контракт с Еркебуланом на один сезон. Сейчас он вместе с командой проходит сборы в Алматы. Карточка игрока
Напомним, что 17-летний Сейдахмет, проходивший
Добавим, казахстанский вундеркинд привлек внимание питерского клуба после удачного выступления на Мемориале Гранаткина, где он был признан лучшим нападающим. Однако «Зенит» не смог подписать Сейдахмета
В текущем сезоне «Тараз» набрал два балла в трех играх и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице КПЛ. В следующем туре 1 апреля в Костанае «Тараз» встретится с местным «Тоболом».
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