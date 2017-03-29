Двух легионеров «Тобола» оштрафовали за нарушение миграционного законодательства
Двух легионеров костанайского футбольного клуба «Тобол» оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает alau.kz со ссылкой на прокуратуру Костаная, административный протокол был составлен в отношении Джордже Деспотовича и Душана Савича, которые являются гражданами Сербии.
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«25 марта при проверке документов полицейскими было установлено, что Деспотович и Савич на территорию Казахстана прибыли 28 февраля. Зарегистрировались в ОВД сроком до 20 марта. Ранее они оба привлекались по ч.1 ст. 517 КоАП. По истечении срока временной регистрации в течении трех суток они не продлили срок регистрации и не выехали за пределы РК. Нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.
«Тем самым Деспотович и Савич совершили правонарушение предусмотренное частью 6 статьи 517 КРКобАП. В ходе судебного заседания футболисты согласились с нарушением и пояснили, что находились в другом городе на игре», — сообщили в прокуратуре Костаная.
Суд постановил привлечь к ответственности двух футболистов костанайского «Тобола» к административной ответственности. Они должны заплатить штраф в размере 15 МРП в сумме 34 035 тенге каждый, — говорится в заметке.
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