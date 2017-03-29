Двух легионеров «Тобола» оштрафовали за нарушение миграционного законодательства

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«25 марта при проверке документов полицейскими было установлено, что Деспотович и Савич на территорию Казахстана прибыли 28 февраля. Зарегистрировались в ОВД сроком до 20 марта. Ранее они оба привлекались по ч.1 ст. 517 КоАП. По истечении срока временной регистрации в течении трех суток они не продлили срок регистрации и не выехали за пределы РК. Нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.

«Тем самым Деспотович и Савич совершили правонарушение предусмотренное частью 6 статьи 517 КРКобАП. В ходе судебного заседания футболисты согласились с нарушением и пояснили, что находились в другом городе на игре», — сообщили в прокуратуре Костаная.

Суд постановил привлечь к ответственности двух футболистов костанайского «Тобола» к административной ответственности. Они должны заплатить штраф в размере 15 МРП в сумме 34 035 тенге каждый, — говорится в заметке.