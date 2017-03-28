Футболист «Ливерпуля» Адам Лаллана пропустит один месяц из-за травмы бедра

Игрок получил травму в воскресенье в матче за сборную Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года против команды Литвы, который прошел на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершился победой англичан со счетом 2:0. Лаллана, который провел на поле все 90 минут, по ходу матча получил удар в бедро.

Это уже не первый раз, когда Лаллана возвращается из расположения национальной команды травмированным. В ноябре прошлого года полузащитник пропустил несколько матчей «красных» из-за травмы, полученной в товарищеском матче со сборной Испании (2:2).

В ближайшем туре чемпионата Англии команде Югрена Клоппа, которая после 29 матчей идет на 4-м месте в турнирной таблице, 1 апреля предстоит провести дерби с «Эвертоном».

В текущем сезоне Лаллана провел в составе «Ливерпуля» 31 матч и забил 7 голов.