Футболист «Ливерпуля» Адам Лаллана пропустит один месяц из-за травмы бедра
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Адам Лаллана выбыл на срок до 4 недель из-за повреждения бедра, сообщает Telegraph.
Игрок получил травму в воскресенье в матче за сборную Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года против команды Литвы, который прошел на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершился победой англичан со счетом 2:0. Лаллана, который провел на поле все 90 минут, по ходу матча получил удар в бедро.
Это уже не первый раз, когда Лаллана возвращается из расположения национальной команды травмированным. В ноябре прошлого года полузащитник пропустил несколько матчей «красных»
В ближайшем туре чемпионата Англии команде Югрена Клоппа, которая после 29 матчей идет на 4-м месте в турнирной таблице, 1 апреля предстоит провести дерби с «Эвертоном».
В текущем сезоне Лаллана провел в составе «Ливерпуля» 31 матч и забил 7 голов.
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