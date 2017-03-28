В трех турах от старта. Цифры и факты

Но пока есть возможность подвести некоторые итоги первых трех туров Казахстанской Премьер-Лиги. И грех было бы ею не воспользоваться.



Как известно, без потерь идет пока в соревновании «Кайсар», добившийся стопроцентного приобретения турнирных баллов в трех проведенных встречах. Лишь по 1 очку сумели набрать в стартовых турах «Шахтер», «Актобе» и «Атырау». При этом нефтяники, помня о лишении их за долги перед игроками 9 турнирных баллов, продолжают оставаться на данный момент во внушительном минусе.



Внимание любителей футбола всегда привлекают игроки, которые регулярно поражают ворота соперников. В споре бомбардиров продолжающемся турнира в сильнейшем дивизионе чемпионата нашей страны на данный момент в лидерах форвард «Тобола» Алексей Щеткин. В первом туре соревнования этот нападающий исполнил хет-трик в матче с «Атырау», и до сих пор тех забитых мячей ему хватает, чтобы оставаться самым метким на данный момент снайпером КПЛ-2017. По 2 гола записали на свой бомбардирский счет Владимир Аржанов («Кайсар»), Мардан Толебек («Ордабасы»), Матиас Рубио («Акжайык»). Столько же забитых мячей у одноклубника чилийца Изу Азуки, однако нигериец один из своих мячей провел, реализовав 11-метровый штрафной удар.



Единственной командой, ни разу не поражавшей в продолжающемся турнире сильнейшего дивизиона чемпионата нашей страны ворота своих соперников, продолжает оставаться на сегодняшний день «Актобе». Всего лишь по одному мячу забили общими усилиями на данный момент футболисты «Атырау», «Тараза» и «Шахтера».



Что касается ситуации по другую сторону «баррикад», то из 16 выходивших на поле в матчах КПЛ-2017 голкиперов «сухим» остается только один — страж ворот «Кайрата» Стас Покатилов, отыгравший на ноль поединки против «Актобе» и «Тараза». Всем остальным заигранным в соревновании вратарям приходилось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. А чаще других это делал Андрей Пасеченко из «Атырау» — 5 раз. Четырежды приходилось капитулировать перед атакующими соперниками Денису Толебаеву («Акжайык») и Игорю Шацкому («Шахтер»). Любопытно, что больше других в среднем за игру пропускает пока вовсе не Пасеченко, а Толебаев, Вячеслав Котляр («Акжайык») и Ненад Эрич («Астана») — по 2 мяча. Помимо Покатилова обращают на себя внимание надежной игрой в воротах Дмитрий Непогодов («Тобол»), Марсель Исламкулов («Кайсар»), Алмат Бекбаев («Ордабасы») — каждый из них в 3 проведенных поединках пропустил по 1 мячу (в среднем — по 0,33 гола за игру).



Самым недисциплинированным футболистом КПЛ-2017 можно на данный момент считать Кассиано из «Актобе» — за три тура он успел получить три желтые карточки, причем две из них в игре с «Ордабасы», что автоматически вылилось в удаление футболиста. Итого на счету бразильца сейчас 7 штрафных баллов (5 — за удаление, по 1 — за 2 предупреждения, удаление за два «горчичника» в одном матче считается как 1 красная и 1 желтая карточки). По 6 таких не слишком приятных очков имеют в своем пассиве Андрей Горбанец («Тараз») и Елдос Ахметов («Кайрат») — каждый за удаление из-за 2 предупреждений в одной игре. Удаленный напрямую в матче с «Шахтером» Давронжон Эргашев из «Тараза» набрал на данный момент 5 штрафных баллов.



Такова ситуация в КПЛ-2017 на данный момент, если оценивать турнир с точки зрения сухой статистики. Посмотрим, чем порадуют и огорчат нас участники соревнования в дальнейшем.