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28 марта 2017, 20:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» может приобрести Азара за 100 миллионов евро

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал» по окончании сезона, утверждает Goal со ссылкой на экс-президента мадридского клуба Рамона Кальдерона.

Полузащитник <span class=error>Челси</span> <span class=error>Эден</span> <span class=error>Азар</span> может перейти в Реал по окончании сезона. Увеличить
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Сообщается, что трансфер 26-летнего бельгийца состоится в том случае, если «Королевский клуб» предложит за хавбека 100 миллионов евро. При этом, по информации источника, сам футболист счастлив в Лондоне и не хочет переезжать.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Азар провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

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