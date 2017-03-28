«Реал» может приобрести Азара за 100 миллионов евро

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Сообщается, что трансфер 26-летнего бельгийца состоится в том случае, если «Королевский клуб» предложит за хавбека 100 миллионов евро. При этом, по информации источника, сам футболист счастлив в Лондоне и не хочет переезжать.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Азар провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.