«Реал» может приобрести Азара за 100 миллионов евро
Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал» по окончании сезона, утверждает Goal со ссылкой на
экс-президента мадридского клуба Рамона Кальдерона.
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Сообщается, что трансфер 26-летнего бельгийца состоится в том случае, если «Королевский клуб» предложит за хавбека 100 миллионов евро. При этом, по информации источника, сам футболист счастлив в Лондоне и не хочет переезжать.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Азар провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.
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