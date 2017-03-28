Спортивный директор «Севильи» Мончи подпишет контракт с «Ромой»

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Как пишет издание Sky Sport Italia, в ближайшее время 48-летний функционер в Лондоне подпишет контракт с «Ромой» сроком на три сезона и станет спортивным директором римлян.



Сообщается, что Мончи попросит «Севилью» отменить сумму отступных в своём контракте, которая составляет € 5 млн. Специалист надеется, что андалузцы не будут препятствовать его уходу после почти 15 лет работы в клубе.