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28 марта 2017, 18:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спортивный директор «Севильи» Мончи подпишет контракт с «Ромой»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи покинет испанский клуб по окончании сезона.

Спортивный директор Севильи <span class=error>Рамон</span> Родригес <span class=error>Мончи</span> покинет испанский клуб по окончании сезона. Увеличить
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Как пишет издание Sky Sport Italia, в ближайшее время 48-летний функционер в Лондоне подпишет контракт с «Ромой» сроком на три сезона и станет спортивным директором римлян.

Сообщается, что Мончи попросит «Севилью» отменить сумму отступных в своём контракте, которая составляет € 5 млн. Специалист надеется, что андалузцы не будут препятствовать его уходу после почти 15 лет работы в клубе.

Севилья
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