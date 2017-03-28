«Ситуация ужасающая, математика — наш единственный друг, ведь в теории мы ещё можем спастись. Пока что это даёт нам надежду. А раз надежда есть, мы должны делать всё возможное. У нас есть проблемы с травмами, но мы сделаем всё, чтобы сохранить надежду на спасение», — сказал Земан в интервью Sky Sport Italia.



Напомним, что после 29 туров «Пескара» занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й строчки на 10 очков.