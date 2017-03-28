«Ювентус» предложит за Верратти 80 миллионов евро, ПСЖ хочет больше
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта в ближайшее время неофициальное свяжется с представителями ПСЖ относительно трансфера полузащитника Марко Верратти.
Маротта уполномочен владельцами туринского клуба озвучить предложение в размере 80 миллионов евро. Если парижане дадут принципиальное согласие на осуществление сделки, то стороны начнут официальные переговоры.
Как полагает Corriere dello Sport, «Пари Сен-Жермен» запросит за Верратти около 100 миллионов евро. В клубе недовольны методами «Ювентуса» и
Помимо Верратти, «Ювентус» во Франции интересуется еще одним хавбеком — Корентеном Толиссо из «Лиона».
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