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28 марта 2017, 15:14 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Ювентус» предложит за Верратти 80 миллионов евро, ПСЖ хочет больше

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта в ближайшее время неофициальное свяжется с представителями ПСЖ относительно трансфера полузащитника Марко Верратти.

Маротта уполномочен владельцами туринского клуба озвучить предложение в размере 80 миллионов евро. Если парижане дадут принципиальное согласие на осуществление сделки, то стороны начнут официальные переговоры.

Как полагает Corriere dello Sport, «Пари Сен-Жермен» запросит за Верратти около 100 миллионов евро. В клубе недовольны методами «Ювентуса» и по-прежнему не забыли, как в Турин долго переходил Кингсли Коман, и как итальянцы пытались переманить Блеза Матюиди.

Помимо Верратти, «Ювентус» во Франции интересуется еще одним хавбеком — Корентеном Толиссо из «Лиона».

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