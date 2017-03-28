«Ювентус» предложит за Верратти 80 миллионов евро, ПСЖ хочет больше

Маротта уполномочен владельцами туринского клуба озвучить предложение в размере 80 миллионов евро. Если парижане дадут принципиальное согласие на осуществление сделки, то стороны начнут официальные переговоры.



Как полагает Corriere dello Sport, «Пари Сен-Жермен» запросит за Верратти около 100 миллионов евро. В клубе недовольны методами «Ювентуса» и по-прежнему не забыли, как в Турин долго переходил Кингсли Коман, и как итальянцы пытались переманить Блеза Матюиди.



Помимо Верратти, «Ювентус» во Франции интересуется еще одним хавбеком — Корентеном Толиссо из «Лиона».