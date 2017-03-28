Леонид Слуцкий: Для «Арсенала» Аршавин — легенда
Российский специалист оценил «английские» приключения Андрея на Альбионе.
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Леонид Викторович напомнил о разнице между российскими и английскими болельщиками.
«В Англии люди помнят историю. Если любой тренер или футболист
Для нас Аршавин сейчас — это критикуемая фигура, хотя он абсолютно лучший игрок двухтысячных в нашей стране, то для болельщиков «Арсенала» он культовая фигура и легенда. Я не уверен, что он является таковым даже для всех болельщиков, хотя обязан быть именно таким", — сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России в эфире программы «Английский акцент».
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