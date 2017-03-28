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Леонид Викторович напомнил о разнице между российскими и английскими болельщиками.

«В Англии люди помнят историю. Если любой тренер или футболист что-то сделал для клуба, как-то его прославил — а прославить он мог хотя бы тем, что там играл, — этого достаточно.

Для нас Аршавин сейчас — это критикуемая фигура, хотя он абсолютно лучший игрок двухтысячных в нашей стране, то для болельщиков «Арсенала» он культовая фигура и легенда. Я не уверен, что он является таковым даже для всех болельщиков, хотя обязан быть именно таким", — сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России в эфире программы «Английский акцент».