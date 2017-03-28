Виктор Хлус: В 1983-м, как и сейчас, в «Динамо» играли не те, кто сильнее, а те, кого поставил тренер

И это при условии, что еще несколько лет до того Виктор Иванович наматывал круги по беговой дорожке Черновицкого стадиона, а по мячу особенно бить не умел. Впоследствии, переехав в Швецию «грузом», Хлус быстро адаптировался к условиям жизни на Западе, открыл там свое дело. Но неожиданно решил вернуться в Киев.

В этом интервью известный игрок, а ныне руководитель Ассоциации футбола ветеранов Киева рассказал, как был передан в руки Лобановскому, как преемник Валерия Васильевича за год едва не уничтожил то, что строилось десятилетиями, вспомнил, как пошел против Прокопенко и поделился полукриминальными воспоминаниями о Грузии 80-х и Киеве времен бурных 90-х. Но разговор мы начали с истоков.

— Виктор Иванович, ваш родная черниговщина футболистами высокого класса радует нечасто. А если радует, то только опосредованно. Самый свежий пример — Андрей Ярмоленко, сформировался как игрок в Киеве.

— К сожалению, Черниговщина стала депрессивной области. Ознакомился со страшной статистикой: ежегодно там исчезает 10−20 сел. Скажем, Ленькова, села рядом с родным для меня Новгород-Северским, где в школьные годы проводил летние каникулы, уже нет. Дома там разрушены, земли никто не выкупает. Она банально никому не нужна. Остались единичные 80−90-летние бабушки, которые не хотят выезжать в города к детям. Еще пять-шесть лет назад хотя бы какие-то признаки жизни были, а сейчас дожили до того, что не могу въехать в деревню на джипе. Трава по колено, даже тропы заросли. Нет ни коров, ни кур.

— Правильно считать, что росли вы в Черновцах?

— Там четыре года учился. Поступил в железнодорожный техникум и в итоге четыре года выступал за «Буковину». Собственно, в Черновцах стал взрослым, научился играть в футбол. Там судьба свела с первым тренером Михаилом Мельником. Михаил Игнатьевич буквально вырвал меня из сектора для бега. Я высокий, здоровый. Тренеры предсказывали, что в беге на средние дистанции (400 и 800 метров) буду мастером спорта года через два. Так и бегал монотонно вокруг зеленого прямоугольника стадиона «Буковина». И одним глазом смотрел за тренировками футболистов. Иногда подавал мячи — душой однако был с ними. Бегу по кругу, а головой с футболистами. До этого же в футбол бегал только как любитель. Но однажды для двусторонки не хватало людей. И что думаете? Предложили потренироваться еще и на следующий день, а через несколько тренировок услышал: «Приноси документы. Послезавтра на выезд «. Случай, конечно. До сих пор благодарен Михаилу Игнатьевичу за это. Что сделал из меня футболиста, регулярно созваниваемся поныне. Поиграл четыре года за «Буковину», в «Динамо» переходил уже сформировавшимся игроком.

— Но сначала все же была «Буковина», в которую в те годы тоже попасть было непросто.

— Наставнику команды Абраму Лерману меня посоветовал его помощник, известный селекционер Иван Терлецкий. Точнее, это был самое время, когда Абрам Давидович заболел и в тот же год умер. Фактически, командой руководил Терлецкий, под руководством которого я и сделал первые шаги во взрослом футболе. Позже Иван Иванович стал помощником нового наставника — Бориса Рассихина. А команда у нас тогда была действительно симпатичная — Сергей Пасечник позже выступал за ЦСКА и сборную СССР, Сергей Шмундяк и Владимир Сакалов затем хорошо зарекомендовали себя в «Карпатах», вратаря Володю Никитина пригласили в «Днепр», набирался опыта в будущем лидер «Буковины» Игорь Заводчиков. Кроме того, заканчивал свою карьеру в Черновцах Коля Артюх. Неудивительно, что на протяжении всего сезона 1979 мы шли среди лидеров. Я забил 12 мячей и новый год начал уже в Киеве.

— Иван Иванович помог?

— Думаю, да. Терлецкий меня, можно сказать, лелеял. Меня даже поначалу раздражало, что он меня то ставил в состав, то держал в резерве «Буковины». Не понимал, почему так происходит и только потом Иван Иванович объяснил: «Витя, если бы я начал тебя ставить сразу и во всех матчах, тебя забрали бы еще до старта сезона. Но ты мне был нужен, потому должен был хитрить». Свой дебют помню хорошо. Начал матч на скамейке запасных, но «Буковине», которая играла дома, была нужна победа. Терлецкий выпустил меня во втором тайме при счете 0:0, а завершили мы поединок победой 2:0. Оба мяча забил я.

Однако следующий матч снова начинаю в резерве. Затем Иван Иванович пояснил, что таким образом прятал меня от «Днепра», «Шахтера», «Черноморца» и остальных команд. И только когда пришло время, Терлецкий в прямом смысле взял меня за руку, привез в Киев и передал Валерию Лобановскому. Встреча состоялась на стадионе «Динамо». Сейчас трудно представить, но тогда это было нормой: тренер одной команды привез игрока для команды другой.

Признаюсь, тогда пережил шок. Я, 19-летний парень из Черновцов, стою рядом с Лобановским, а рядом из автобуса выходят Блохин, Буряк, Колотов, Веремеев, Коньков. До сих пор видел этих людей по телевизору и восхищался их игрой, а тут появилась перспектива выступать с ними за одну команду. Руки тряслись. А Валерий Васильевич в своем стиле: «О, фигура хорошая, пиши заявление». Контрактов же тогда не было, достаточно было бумажки с текстом: «Я, Хлус, прошу принять меня в футбольный клуб “Динамо” Киев». Все. «Пусть завершает сезон у вас, такого-то числа жду его на сборах», — сказал Лобановский Терлецкому. На том и сошлись.

— Когда оказались в «Динамо» полноценно, сложнее было морально или физически?

— Наверное, физически. До сих пор считал, что у Ивана Ивановича тренировки тяжелые, но в Киеве убедился, что это еще цветочки. Изнурительным было все, что требовал Лобановский. Вспоминаю зал тяжелой атлетики, занятия гимнастикой. Я высокий, неуклюжий, сил в руках не хватает, ребята надо мной посмеиваются. Для тех, кто в «Динамо» давно, эти нагрузки были привычными, а новички едва доползали в раздевалку. Кроме меня, состав команды тогда пополнили Вадим Евтушенко, Олег Серебрянский и Иван Шарий. Нам четырем тогда выделили двухкомнатную квартиру на площади Победы. Первым отпал Серебрянский, чуть позже — Шарий, а мы с Вадиком остались надолго.

— И были конкурентами за одно из двух мест в нападении «Динамо» рядом с Блохиным.

— А еще на эту позицию претендовали Саша Хапсалис, Олег Таран, те же Шарий и Серебрянский, который играл в оттяжке форварда.

— Вы сразу начали забивать много. Правда, за дубль.

— В сезоне 1980 провел 18 мячей. Столько же было у Григория Пасичного, с которым мы стали лучшими бомбардирами динамовского дубля. Да и вообще, чемпионат наша команда тогда выиграла невероятно легко, оторвавшись от ближайшего преследователя очков на 20. Оно и неудивительно, ведь часто за дублеров выступали Буряк, Витя Колотов, Веремеев. Уже само их присутствие на поле добавляло молодежи уверенности в собственных силах.

Однако меня эти бомбардирские лавры не слишком радовали. Так как, забив за дубль 18 голов, за динамовскую основу в 1980-м сыграл лишь один поединок — сыграл минут 20 в Ереване против «Арарата». Думаю, Валерию Васильевичу уже тогда подсказывали, что парень уже перерос уровень дубля. Однако у Лобановского были свои принципы, от которых он не отходил никогда. Зато в 1981-м начал играть за основной состав со стартовых матчей. В «Динамо» как всегда было? 18 человек — первая команда. Все остальные — дубль. Я попал в число этих 18-ти и больше из обоймы не выпадал.

— Пасичный тогда до основы еще не дотягивал?

— Гриша на три года за меня младше. Думаю, со временем он стал бы полноценным игроком основы. Но с ним случилась беда. Темное дело, детали которого остались до конца неизвестными. Пасичный был может на Дне рождения, может на свадьбе у друга. Там случилась какая-то потасовка. Гришу вроде ударил какой-то боксер. Пасичный упал, ударился головой и умер. Грустно, потому что надежды Григорий подавал огромные, был очень быстрым, юрким ….

— «Блохин — форвард, который делает результат. Другой нападающий согласно распределению функциональных обязанностей на поле должен выполнять черновую работу» — согласны с этими словами, сказанными Вадимом Евтушенко для UA-Футбола?

— Безусловно. Олег поднялся тогда на такую ​​вершину, что мы должны были смириться с теми обязанностями, которые нам отводятся при звезде. Мы играли рядом с выдающимся футболистом, так, как сейчас в «Барселоне» люди выступают вместе с Месси. Согласитесь, если бы Блохин не дотягивал до этой роли, такой выдающийся тренер как Лобановский не распределял бы обязанности именно таким образом. Одиннадцать Блохиных на поле быть не может. Кто-то должен выполнять черновую работу.

— Олег Владимирович — выдающийся футболист. Но и характер у него соответствующий.

— Я лично звездности Блохина не испытывал никогда. Да, он был капризным, требовательным к нам, Олег хотел, чтобы ему своевременно и правильно отдавали передачи. Вместе с тем, Блохин в быту не пытался выделяться, ездил с нами на одном автобусе и жил в тех же, что и все остальные, номерах гостиниц. Бывало, я даже делил с Олегом комнату, хотя чаще всего Блохин жил вместе со своим близким другом Буряком. Это для внешнего мира Олег был звездой. И я его понимаю. Когда человек хочет выпить стакан воды, а ее дергают за руку, прося автограф, сдержаться может не каждый. Мои достижения, конечно, скромнее, но в коже Блохина иногда бывал сам. Спешишь куда-то, а тебе не дают прохода. Но у меня это были единичные случаи, а с Блохиным такие вещи случались регулярно, где бы он ни появился.

— Кого из «стариков» вы бы назвали «лидером раздевалки» команды начала 1980-х годов?

— Можно назвать целую плеяду — Конькова, Веремеева, Колотова, Буряка и Блохина. Это другое, звездное поколение. Однако среди них лидерскими чертами выделялся Колотов. Витя был капитаном как на поле, так и в жизни. Мы видели, как он выкладывается на тренировках и не имели морального права отлынивать. Также отметил бы Конькова. Толик — один из тех, кто мог рявкнуть на молодых ребят.

— А дать по шее?

— Да нет. Бывало, после серии неудачных игр опытные игроки в раздевалке, пока не было руководства, могли сделать молодежи словесную взбучку. Но чтобы бить? Нет. Это ж как надо человека вывести из себя, а мы настолько старожилов команды уважали, не позволяли себе лишнего слова. Собственно, огрызаться, когда высказывались претензии, никто себе не позволял.

— Похоже, что как динамовец вы окончательно состоялись после того, как забили в Лужниках Ринату Дасаеву победный гол в дерби со «Спартаком»?

— Как вам сказать? На два матча в Москву мы тогда ехали в ранге чемпионов. Причем Лобановский решил поэкспериментировать: накануне мы не заезжали на базу, а собирались непосредственно перед вылетом в аэропорту. Эксперимент, несмотря на поражение от московских динамовцев, можно считать удачным, ведь «Спартак» через три дня победили 2:1. Победный гол на глазах переполненных Лужников я забил ударом головой, после флангового навеса. Точнее, мы бы и «Динамо» тогда не проиграли. Но матч пришлось отдать. Потому что получили указание по линии общества «Динамо». Мы уже были чемпионами, а москвичи еще сохраняли шансы на бронзу.

— Говорят, что киевляне обычно на компромиссы московскими клубами не шли.

— Это был скорее исключение из правил. Я лично об этих раскладах узнал немного позже. Более того, предполагаю, что даже Лобановский участником этой игры не было.

… Вообще, выскажу свою субъективную точку зрения, что киевское «Динамо» образца 1981 было одним из самых сильных в клубной истории. Именно тогда установили рекордную беспроигрышную серию — не проигрывали на протяжении 1980−1981 годов в матчах чемпионата СССР в течение 40-ка поединков. И играли мы не против Луцка, Винницы или Александрии, а со сборными республик. Четыре московских клубы были сильными как на подбор. «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Минск), «Пахтакор» (Ташкент) … А как надо было постараться, чтобы вернуться с очками из Алма-Аты? Играть там приходилось при почти 50-градусной жаре. Конечно, местный «Кайрат» чувствовал себя в таких условиях комфортнее. Как-то в Ташкенте после кондиционера в раздевалке едва дошел до поля, а уже играть не хотелось. Задыхался. Дело в том, что тогда хозяева могли назначать начало встреч на любое удобное для них время. Это сейчас время матчей определяет телетранслятор.

— «Динамо» -1981 очевидно можно было бы поставить в один ряд с командами в 1975-м и 1986 годов. Если бы не поражение в четвертьфинале Кубка чемпионов от английской «Астон Виллы».

— Бирмингемцы в итоге тот Кубок выиграли, но я убежден, что на их месте могли быть мы. Скажем, все могло сложиться иначе, если бы домашний матч принимали в Киеве, а не Симферополе. Поле на местном «Локомотиве» было в ужасном состоянии. Мы имели преимущество, но забить не смогли. А потом в грязи и под аккомпанемент ливня пришлось проводить ответный матч на «Вилла Парк». Точнее, дождь в Бирмингеме не прекращался в течение недели и чтобы поберечь поле, организаторы нам даже не дали накануне потренироваться. Когда приехали на матч, то удивлялись: «Как здесь играть, если воды по колено?» Дрались, конечно, но проиграли. Тот матч остался одним из самых ярких воспоминаний в моей игровой карьере. Я тогда получил приз лучшего игрока матча в составе «Динамо». Этот великий английский сервиз до сих пор держу на видном месте. Все было бы хорошо, если бы не результат. Просто в футболе есть фартовые годы, а есть периоды, когда как бы хорошо команда не играла, ей в решающие моменты не везет.

— Но речь не об одном годе. В 1982-м «Динамо» не стало чемпионом, а в Кубке чемпионов снова остановилось на стадии четвертьфинала.

— 1982-й был годом взлета минчан. Золотые медали они тогда получили заслуженно. Хотя мы отстали всего на очко. Могли и не отстать, потому как спада в игре у нас не наблюдалось. К примеру, тбилисское «Динамо», которое в то время было действующим обладателем Кубка кубков, на их поле «хлопнули» 5:1. Я тогда отличился дважды. После того поехали в Ереван и победили 3:2 «Арарат». А можете себе представить, что в то время означало выиграть две подряд игры у кавказских команд на их поле? Мало того, что они играли хорошо, что их гнала вперед публика, так еще и судьи были соответствующим образом настроены. Стадион «Раздан» находится в горах. Экзотика начиналась, только туда въезжали. Бывало, в направлении автобуса летели камни.

Хотя самой запоминающейся с точки зрения атмосферы для меня осталась выездная игра против «Трабзонспора» в том же 1981-м. Трабзон тогда был городом закрытым, накануне стоял вопрос о том, пустят ли нас туда вообще. Когда же поединок начался, на трибунах творилось какое-то безумие. Они ревели в прямом смысле. Но самое страшное было не то. Люди бросали на поле все, что у них было под руками — камни, бутылки, посторонние предметы. После игры было ощущение, что не с футбола возвращаемся, а с войны — все побиты, изувечены.

— Судьи на это не реагировали?

— А как им реагировать, если существовала угроза расправы от более тридцати тысяч агрессивно настроенных людей?

— Сейчас дисквалифицировали бы стадион и команду и не церемонились бы.

— Тогда к организации матчей не относились так строго, как сейчас. Поэтому и судьи в те времена всегда были лояльными к хозяевам. Такие поединки, как в Трабзоне, который мы закончили благоприятной ничьей 1: 1, может, не добавляют мастерства, но закаляют характер. Особенно если речь о молодых футболистов.

— В 1983-м Лобановский сосредоточился на работе со сборной, а «Динамо» возглавил Юрий Морозов. При нем вы почти не играли.

— Кстати, нынешняя ситуация в «Динамо» мне напоминает тогдашнюю. Да, в составе немало молодых ребят. Но видно, что они по сравнению с опытными ребятами не тянут. То же было и у нас. Пришел Морозов и перевернул все с ног на голову. Тренировочного процесса это не касалось — он был согласован с Лобановским. Но игроки основного состава начали выступать за дубль, а дублеров перевели в основу. Экспериментировать Юрий Андреевич начал в Минске. Удалось вроде неплохо: обновленным составом киевляне сыграли с белорусским «Динамо» вничью 0:0. Морозов гордился, что смену поколений можно считать свершившимся фактом. Но это же был абсурд, как можно было отказываться от услуг людей, которые за год до того выиграли чемпионат чуть ли не за десять туров до конца? Собственно, ошибочность шагов Морозова продемонстрировало время. Ни один из тех игроков, которых он пытался вводить в основу, на самом высоком уровне не заиграл. Да, они бились, да, они старались, пытались доказать старожилам, что они чего-то стоят. Но выше головы не прыгнешь. Команды уже не было.

Все то, что Лобановский создавал годами, было развалено за один сезон. Неудивительно, что когда в 1984-м Валерий Васильевич вернулся, сплотить коллектив ему не удалось. Буду говорить за себя. В течение всего чемпионата я считался резервистом. В основе вышел только в последнем туре, когда мы победили 8:0 кутаисское «Торпедо», а я забил единственный в том сезоне гол. Предполагаю, что если бы Морозов остался, полкоманды из Киева ушло бы.

— Юрий Андреевич не выглядел неприступным и, кажется, шел на контакт.

— Оно так, но такой командой, которая была у нас, должна управлять личность уровня Лобановского. При Морозове команда на старом багаже ​​поиграла еще месяц или два. А потом начались необратимые процессы. Начался развал. Ибо кто такой тренер? Это человек, который должен из 25-ти выбрать 11 достойных. Морозов выбирал не слишком достойных. Знаете, какая у ребят была обида? Я лично понимал, что те, кто играет в основе, слабее нас на голову. Но у Морозова были только ему известные критерии. Трудно смириться с мыслью, что кто-то, от кого зависит твоя судьба, тебя постоянно обижает. Раз выдержал, посидел на скамейке, два, три. Но когда похожее случается в течение года, разочарование накапливается. Доходило до того, что просто не хотел идти на тренировку или ехать на выезд.

Помню, как меня заменили во время одного из матчей дублирующих составов. На эмоциях бросил: «Все, ухожу из команды». Успокоила меня Елена Гуц, многолетний диктор на матчах с участием «Динамо». Елена Христофоровна успокоила мои эмоции как женщина, как бывшая спортсменка. «Витя, не спеши, — говорит, — поспи. Все будет хорошо». Выступления за дубль в зрелом возрасте удовольствие не приносят. Я же со своими обязанностями справлялся — в 1981-м был одним из лучших бомбардиров команды, а в 1982-м стал самым результативным вместе с Блохиным. Оснований, чтобы меня не ставить, не было.