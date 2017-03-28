Кого Васильев вызвал на свой суд и что сказал о зарплате в 4 миллиона

О свидетелях и схемах



Напомним, 11 ноября 2016 года бывшего гендиректора ФК «Актобе», гражданина России, Дмитрия Васильева, взяли под домашний арест по обвинению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. 27 марта состоялись предварительные слушаниях, на которых Васильев первым делом ходатайствовал о приглашении в суд в качестве свидетелей многих лиц, известных в футбольной среде и работающих в госорганах, а также следователей «финпола».



— В ходе судебного следствия прошу, чтобы допросили следующих лиц: Демеуова К. (бывший директор Центрального стадиона), Кистер И. О. (спортивный директор ФК «Актобе»), Юрченко В. Ю., Даулетова А. У. (глава управления финансов). Также прошу допросить гражданина России Уткульбаева Ю. А. (бывший главный тренер ФК «Актобе»), Сабралиеву Айгерим (глава профсоюза футболистов РК) и Мукатаев Касымжан (журналист)



О приглашении в суд Сабралиевой и Уткульбаева подсудимый просил настоятельно.



— Я ходатайствовал о том, чтобы допросить генерального секретаря футболистов Казахстана, гражданку Кыргызстана Айгерим Сабралиеву, чтобы задать ей следующие вопросы в связи с ее интервью «Новой газете-Казахстан» от 17 ноября 2016 года касательно задержания Васильева, — пояснил экс-глава ФК «Актобе» и зачитал отрывок из интервью. — «Васильев сам себя подставил, он просто заигрался». Пусть пояснит, как Васильев себя подставил и чем он заигрался. Цитирую далее: «Я могу предположить, что Васильев всех “сдал”: зная, что его “патрону” ничего не будет, он мог рассказать обо всех, кто участвовал в тех или иных схемах». Я прошу ее рассказать, что ей известно относительно того, кого, за что и за какие схемы Васильев мог сдать!



Об Уткульбаеве и Сапарбаеве



Перечислив остальные фразы, сказанные Сабралиевой в том интервью, Васильев объяснял суду, что нужно вызвать ее на процесс, чтобы она ответила за свои слова. В эпизоде с ходатайством пригласить в суд Уткульбаева подсудимый был менее эмоционален, но более серьезен.



— Хочу задать Юрию Анварычу следующие вопросы: прошу вас подтвердить, что с акимом Актюбинской области Бердыбеком Машбековичем Сапарбаевым было согласовано решение о зарплате главного тренера (Уткульбаева) в размере 3,5 миллионов тенге, о зарплате генерального директора (Васильева) в размере 4 миллионов тенге, о том, что размеры премии и бонусов у гендиректора и главного тренера будут одинаковыми. И все это происходило в рабочем кабинете акима области в присутствии Маханова, — заявил Васильев в зале суда и продолжил. — Также прошу подтвердить, говорил ли я ему вечером 31 октября в его служебной квартире о том, что у меня есть информация из двух разных источников о заказе ареста Васильева, и что я опасаюсь беспредела в отношении себя.



Судебное заседание по делу о хищениях в ФК «Актобе» начнется 3 апреля. Также 27 марта в судебном зале вместе с Васильевым находился еще один обвиняемый в присвоении или растрате вверенного чужого имущества ФК «Актобе» Ескендирбек Маханов (экс-глава облспорта).



Напомним, Маханова арестовали 28 ноября 2016 года. Помимо обвинения в хищениях экс-главе облспорта предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Его адвокатКуляш Манько, мотивируя, что у Маханова ухудшилось здоровье и что у него нет возможностей ознакомиться с делом, просила суд заменить пребывание в СИЗО на домашний арест или выход под залог. Суд постановил продлить Маханову арест в СИЗО еще на месяц.