Анчелотти заинтересован в услугах Алексиса Санчеса

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Итальянский специалист считает, что чилийский футболист мог бы быть очень полезен его команде.

Действующий контракт Санчеса с «канонирами» в силе до лета 2018 года. Английский гранд хотел бы продлить соглашение футболиста, однако переговорный процесс отложен до конца сезона.



По итогам 29 туров чемпионата Англии Санчес принял участие в 27 матчах, став автором 18 голов и 9 результативных передач.