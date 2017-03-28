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28 марта 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти заинтересован в услугах Алексиса Санчеса

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Главный тренер мюнхенской Баварии Карло Анчелотти заинтересован в услугах нападающего лондонского Арсенала <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span> сообщает испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Итальянский специалист считает, что чилийский футболист мог бы быть очень полезен его команде.

Действующий контракт Санчеса с «канонирами» в силе до лета 2018 года. Английский гранд хотел бы продлить соглашение футболиста, однако переговорный процесс отложен до конца сезона.

По итогам 29 туров чемпионата Англии Санчес принял участие в 27 матчах, став автором 18 голов и 9 результативных передач.

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