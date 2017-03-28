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28 марта 2017, 13:42 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Ринар Валеев подписал контракт с «Ислочью»

29-летний полузащитник Ринар Валеев подписал контракт с «Ислочью». Футболист прибыл на просмотр 18 марта и поучаствовал в трех предсезонных спаррингах команды, отмечает официальный сайт «волков».

29-летний полузащитник <span class=error>Ринар</span> <span class=error>Валеев</span> подписал контракт с <span class=error>Ислочью</span>. Футболист прибыл на просмотр 18 марта и поучаствовал в трех предсезонных <span class=error>спаррингах</span> команды отмечает официальный сайт волков. Увеличить
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Предыдущим клубом Валеева был украинский «Ильичевец», за который в сезоне-2016/2017 он сыграл девять матчей в чемпионате первой лиги и две встречи Кубка страны.

Ислочь
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Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо'-БЕЛАЗ

Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ

Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ, сообщает официальный сайт жодинского клуба. Футболист появился в составе автозаводцев еще на турецком сборе, но понадобилось время, чтобы пройти все необходимые процедуры по трудоустройству легионера. По этой причине Дорошенко, который уже был представлен болельщикам на традиционной предсезонной встрече, не мог принимать участие в кубковых играх.
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