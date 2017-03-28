Ринар Валеев подписал контракт с «Ислочью»
29-летний полузащитник Ринар Валеев подписал контракт с «Ислочью». Футболист прибыл на просмотр 18 марта и поучаствовал в трех предсезонных спаррингах команды, отмечает официальный сайт «волков».
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Предыдущим клубом Валеева был украинский «Ильичевец», за который в сезоне-2016/2017 он сыграл девять матчей в чемпионате первой лиги и две встречи Кубка страны.
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