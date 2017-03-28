«Барселона» договорилась о приобретении полузащитника «Химнастика» Калаверы

Об этом сообщил президент «Химнастика» Хосеп Мария Андреу.



«Калавера будет играть в “Барселоне”. Это действительно так, мы обо всём уже договорились. Игрок и его агенты вели переговоры с “Барселоной”, мы же хотим получить свои дивиденды», — сказал Андреу в интервью испанскому радио.



Ранее сообщалось, что в «Барселоне» Калаверу считают новым Серхио Бускетсом, связывая с ним большие надежды в долгосрочной перспективе.