Рауль: Не могу пообещать, что я не буду работать в «Барселоне»

«Я люблю идти к своей цели шаг за шагом. Сейчас мое главное желание — вернуться домой, в мадридский «Реал». Смог бы я работать в «Барселоне»? В футболе никогда нельзя обещать, что я не сделаю тех или иных поступков.

Я был в «Реале» 17 лет. Никто не может усомниться в моей любви к мадридскому клубу. Моя совесть в любом случае будет чиста, — сказал Рауль.