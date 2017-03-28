Рауль: Не могу пообещать, что я не буду работать в «Барселоне»
Бывший форвард «Реала» Рауль поделился планами о возможном продолжении своей карьеры.
«Я люблю идти к своей цели шаг за шагом. Сейчас мое главное желание — вернуться домой, в мадридский «Реал». Смог бы я работать в «Барселоне»? В футболе никогда нельзя обещать, что я не сделаю тех или иных поступков.
Я был в «Реале» 17 лет. Никто не может усомниться в моей любви к мадридскому клубу. Моя совесть в любом случае будет чиста, — сказал Рауль.
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