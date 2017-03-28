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28 марта 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» нацелился на полузащитника «Палмейраса» Алана

Тренерский штаб мадридского «Реала» проявляет интерес к полузащитнику «Палмейраса» Алану Соузе Гимараэшу, сообщает ESPN.

Испанский гранд уже информировал «Палмейрас» об интересе к 17-летнему Алану, который считается восходящей звездой бразильского футбола. На этого футболиста претендовали ещё в 2013 году «Милан» с «Интером», однако он отклонил предложения итальянских грандов, чтобы играть за «Палмейрас». Что же касается «Реала», то Алан уже год, как находится в поле зрения «Королевского клуба».

Действующий контракт Алана с бразильским клубом в силе до 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 50 млн.

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