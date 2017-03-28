«Реал» нацелился на полузащитника «Палмейраса» Алана

Испанский гранд уже информировал «Палмейрас» об интересе к 17-летнему Алану, который считается восходящей звездой бразильского футбола. На этого футболиста претендовали ещё в 2013 году «Милан» с «Интером», однако он отклонил предложения итальянских грандов, чтобы играть за «Палмейрас». Что же касается «Реала», то Алан уже год, как находится в поле зрения «Королевского клуба».



Действующий контракт Алана с бразильским клубом в силе до 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 50 млн.