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28 марта 2017, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник киевского «Динамо» Хачериди выбыл на срок от 4 до 6 недель

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди в середине первого тайма товарищеского матча с «Ворсклой» из-за полученного повреждения досрочно завершил игру.

Защитник киевского Динамо Евгений Хачериди в середине первого тайма товарищеского матча с <span class=error>Ворсклой</span> <nobr>из-за </nobr>полученного повреждения досрочно завершил игру. Увеличить
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Проведённая МРТ и другие медицинские обследования показали, что у футболиста растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. На восстановление потребуется от 4 до 6 недель.

С сегодняшнего дня Хачериди проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением клубных врачей и физиотерапевтов в медико-реабилитационном комплексе в Конча-Заспе, сообщает пресс-служба «Динамо».

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