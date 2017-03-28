«Мой брат — гений, а я — нет». Единственный нормальный Азар
Эден Азар не прилетел в Россию на матч, зато прилетел его брат, Торган Азар, которого давно стоит рассматривать отдельно.
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Краснокирпичный таунхаус на окраине провинциального
С именем второго сына Тьерри и Катрин тоже пофантазировали. Взяли персонажа из бельгийских комиксов, Торгала, воинственного мужчину с волосами до плеч, и поменяли последнюю букву его имени — так и родилось имя Торган.
Они никогда не заставляли сыновей играть в футбол, но у Азаров был милый двор, где можно гонять мяч, футбольная поляна в трёх минутах ходьбы, на крайний случай — дом с кучей мячей, которыми так приятно
Параллельно парень пробовал научиться большому теннису, потом — настольному, потом бросил всё, потому что брат слишком здорово играл в футбол: «Я подражал Эдену и хотел играть так же, с ускорениями, ударами, финтами». Они вместе ходили на прогулки, на вечеринки, вместе смотрели футбол — обожали следить за сборной Франции, где восхищались Зинедином Зиданом и Тьерри Анри, ещё часто смотрели матчи «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
Тьерри Азар был убеждён, что в Бельгии его дети зачахнут и получат слабую футбольную школу — это сейчас бельгийский юношеский футбол прогрессирует бешеными темпами, 10 лет назад было иначе — и отправил Эдена в школу «Лилля», а Торгана в «Ланс». Так
«Уже в 14 лет я слышал все раздражающие вопросы — кто сильнее из вас двоих? Все подобные сравнения — глупость: мой брат — гений, а я нет. Но я никогда не ревновал Эдена к успеху, всегда радовался за него и пробовал идти своей дорогой», — рассказывает Торган.
К Торгану Азару прицепилось клише брата Эдена. Так
Им стала гладбахская «Боруссия». Азар ехал лично к Люсьену Фавру, чтобы получать инструкции на французском, но в первый сезон слова швейцарца были не нужны — Азар сидел в запасе, пока «жеребцы» летели к третьему месту, — а на следующий год, когда Торган стал основным, «Боруссия» проиграла пять стартовых матчей, Фавр позвонил каждому игроку и рассказал о своей отставке. В этом весь Фавр — после каждой полосы неудач у него начинается нервный срыв и мольбы уволить его. Андре Шуберт, сменивший Фавра, не знал французского, на английском говорил ломано, Азар понимал его
В «Боруссии» Шуберта Торган Азар выработал новый стиль, не похожий на стиль более традиционных инсайдов Эдена и Килиана, и уж тем более — на игру отца (Тьерри Азар был защитником). У Шуберта Азар играл то чистого нападающего в паре с таким же маневренным Раффаэлом, то «десятку», совершая при этом объём работы опорника и выделяясь не статистикой — по цифрам Торган очень скромен для игрока атаки — а движением и открываниями в свободные каналы. Самому Азару понравилась новая роль: «Когда играешь выше и ближе к чужим воротам, путь к ним короче». Он стал отдавать острые передачи примерно на том же уровне (1,1 в нынешнем сезоне против 1,2 в прошлом), но стал гораздо чаще бить: если у Фавра Торган наносил по 0,7 удара за игру, то у Шуберта — 1,8.
В августе
«Я уверен, что
Вполне вероятно, Торган Азар приедет в Россию и через год с лишним, и тогда называть Торгана «просто братом Эдена» будет уже моветоном.
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