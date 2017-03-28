Краснокирпичный таунхаус на окраине провинциального Ла-Лувьера, где вы найдёте необычный памятник разбитой тарелке, — место, где зародилась футбольная династия Азаров. Её глава, Тьерри, живёт в этом районе уже 25 лет. Тьерри играл за «Ла-Лувьер», в свободное время помогал тренировать женскую команду, там встретил девушку, Катрин, с которой они сколотили мини-команду из футболистов — все четыре сына загорелись игрой с мячом. Эдена, выдающего новый мощный сезон в «Челси», вы точно знаете — он самый старший, ставший ориентиром для младших братьев. Второй сын, Торган, пробился в сборную Бельгии вслед за Эденом. Двум другим будет сложнее — Килиан бегает за венгерский «Уйпешт», а Этан, чьё имя сложили из имён трёх первых сыновей (Eden-Thorgan-Kilian), пока не воспринимает футбол всерьёз. Так, всего лишь хобби.



С именем второго сына Тьерри и Катрин тоже пофантазировали. Взяли персонажа из бельгийских комиксов, Торгала, воинственного мужчину с волосами до плеч, и поменяли последнюю букву его имени — так и родилось имя Торган.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/xFls8tkm5w/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Monopoly time with the family hazardinho... ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Eden Hazard (@hazardeden_10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-12-26T22:50:59+00:00">Дек 26 2014 в 2:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Они никогда не заставляли сыновей играть в футбол, но у Азаров был милый двор, где можно гонять мяч, футбольная поляна в трёх минутах ходьбы, на крайний случай — дом с кучей мячей, которыми так приятно что-нибудь разбить. Пока Килиан не подрос, Торган и Эден играли вдвоём, и младший вставал в ворота — отражать удары старшего. «Зимой защищать ворота было ужасно — я стоял замороженным и получал тяжёлым мячом, а Эден постоянно двигался», — вспоминает Торган. После очередного увесистого удара Торган понял, что хочет бегать в атаке, как старший брат, к тому же в ворота можно было поставить подросшего Килиана.



Параллельно парень пробовал научиться большому теннису, потом — настольному, потом бросил всё, потому что брат слишком здорово играл в футбол: «Я подражал Эдену и хотел играть так же, с ускорениями, ударами, финтами». Они вместе ходили на прогулки, на вечеринки, вместе смотрели футбол — обожали следить за сборной Франции, где восхищались Зинедином Зиданом и Тьерри Анри, ещё часто смотрели матчи «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».



Тьерри Азар был убеждён, что в Бельгии его дети зачахнут и получат слабую футбольную школу — это сейчас бельгийский юношеский футбол прогрессирует бешеными темпами, 10 лет назад было иначе — и отправил Эдена в школу «Лилля», а Торгана в «Ланс». Так Азар-старший готовил братьев к персональному соперничеству («Лилль» и «Ланс» — клубы-антагонисты из одной провинции), но случайно закалил младшему сыну психику. Эдена Азара в провинции уже считали большим талантом, а Торгана воспринимали как несамостоятельную единицу — о, это его брат…



«Уже в 14 лет я слышал все раздражающие вопросы — кто сильнее из вас двоих? Все подобные сравнения — глупость: мой брат — гений, а я нет. Но я никогда не ревновал Эдена к успеху, всегда радовался за него и пробовал идти своей дорогой», — рассказывает Торган.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKfRvhqgZEY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#TH10#⚽️⚽️#borussia#sieg#?⚫️⚪️#4-1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Thorgan10 (@thorgan10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-18T07:21:41+00:00">Сен 18 2016 в 12:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К Торгану Азару прицепилось клише брата Эдена. Так Азара-младшего воспринимали, когда он дебютировал за «Ланс» в Лиге 1. Так его оценивали, когда Торган подписал контракт с «Челси» вместе с Эденом — считали, что синие взяли ненужный балласт прицепом. Так же Торгана Азара встречали в бельгийском «Зюльте-Варегеме», но после сезона-2013/14 фанаты SZV признали, что были не правы, и вывесили баннер: «Приходил младшим братом, уходит нашим золотым мальчиком». Ещё бы, в «Зюльте-Варегеме» Торган Азар успел повариться в Лиге чемпионов, чуть ли не в одиночку вывести клуб в еврокубки, пересечься там с «Рубином», сказать после очной встречи, что Курбан Бердыев должен его обязательно запомнить, но главное — провести удивительно продуктивный второй сезон: 14 голов, 16 передач, «золотая бутса» лучшему игроку чемпионата Бельгии. После того сезона Торган думал о возвращении в «Челси», но возвращение ограничилось лишь разговором с Жозе Моуринью — сначала обсудили бельгийскую аренду, потом договорились о новой аренде, в клуб повыше рангом.



Им стала гладбахская «Боруссия». Азар ехал лично к Люсьену Фавру, чтобы получать инструкции на французском, но в первый сезон слова швейцарца были не нужны — Азар сидел в запасе, пока «жеребцы» летели к третьему месту, — а на следующий год, когда Торган стал основным, «Боруссия» проиграла пять стартовых матчей, Фавр позвонил каждому игроку и рассказал о своей отставке. В этом весь Фавр — после каждой полосы неудач у него начинается нервный срыв и мольбы уволить его. Андре Шуберт, сменивший Фавра, не знал французского, на английском говорил ломано, Азар понимал его кое-как, но быстро адаптировался к новым требованиям — схеме 3−4−1−2 и роли чистого нападающего.



В «Боруссии» Шуберта Торган Азар выработал новый стиль, не похожий на стиль более традиционных инсайдов Эдена и Килиана, и уж тем более — на игру отца (Тьерри Азар был защитником). У Шуберта Азар играл то чистого нападающего в паре с таким же маневренным Раффаэлом, то «десятку», совершая при этом объём работы опорника и выделяясь не статистикой — по цифрам Торган очень скромен для игрока атаки — а движением и открываниями в свободные каналы. Самому Азару понравилась новая роль: «Когда играешь выше и ближе к чужим воротам, путь к ним короче». Он стал отдавать острые передачи примерно на том же уровне (1,1 в нынешнем сезоне против 1,2 в прошлом), но стал гораздо чаще бить: если у Фавра Торган наносил по 0,7 удара за игру, то у Шуберта — 1,8.

В августе Азар-младший оформил хет-трик в ворота «Янг Бойз», и один из его голов получился идеальным для его новой роли: Торган дважды заложил вираж за спиной защитника, пробуя открыться под передачу, нашёл коридор между двумя защитниками, ворвался туда и оказался перед вратарём. Тот хет-трик Эден Азар освещал в своём «твиттере», а после третьего гола лаконично написал: «Торган>Эден». Зимой «Боруссию» возглавил новый тренер, Дитер Хеккинг, и он пробовал Азара на фланге, но быстро вернул в центр — движение Азара без мяча, открывания в свободные зоны перевесили его скорость и технику.

«Я уверен, что когда-нибудь мы с Эденом будем играть в одной команде. Может, в конце карьеры, но лучше — пораньше, в сборной Бельгии», — уверенно говорит Торган Азар, попавший в обойму «красных дьяволов». Вторит игроку «Боруссии» и Роберто Мартинес, тренер бельгийцев, считающий, что совсем скоро два Азара вместе будут выходить в основе сборной. В Сочи так не случится — Мартинес вызвал Торгана как раз после травмы его брата, — но зато у Эдена Азара вновь может появиться повод написать «Торган>Эден».

Вполне вероятно, Торган Азар приедет в Россию и через год с лишним, и тогда называть Торгана «просто братом Эдена» будет уже моветоном.