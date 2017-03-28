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28 марта 2017, 12:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар: Месси продлит контракт, так как он — «Барселона», а «Барселона» — Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил уверенность, что его партнёр по атаке Лионель Месси продлит контракт с сине-гранатовыми.

Футболист сборной Бразилии признался, что не представляет каталонский клуб без аргентинца.

«Месси продлит контракт с клубом, так как он — “Барселона”, а “Барселона” — Месси», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Ранее спортивный директор испанского гранда Роберт Фернандес также выразил уверенность в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной». Фернандес отметил, что игрок счастлив в стане сине-гранатовых.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.

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