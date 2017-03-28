Футболист сборной Бразилии признался, что не представляет каталонский клуб без аргентинца.



«Месси продлит контракт с клубом, так как он — “Барселона”, а “Барселона” — Месси», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.



Ранее спортивный директор испанского гранда Роберт Фернандес также выразил уверенность в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной». Фернандес отметил, что игрок счастлив в стане сине-гранатовых.



Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.