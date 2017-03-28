Марринер рассудит «Арсенал» и «Манчестер Сити»

Стартовый свисток даст Андре Марринер. Информация появилась на официальной странице манкунианцев в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 46-летний арбитр обслужил 21 матч АПЛ, в которых показал 78 жёлтых и 1 красную карточку, назначив при этом 5 пенальти. Отметим, что в 12-м туре Марринер был рефери матча с участием «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).



Всего в нынешнем сезоне Андре Марринер трижды работал на матчах с участием «Манчестер Сити» и столько же раз обслуживал игры «Арсенала».



Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится 2 апреля. Начало — в 18:00 мск.