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28 марта 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марринер рассудит «Арсенал» и «Манчестер Сити»

Стал известен арбитр, который будет обслуживать центральный матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Стартовый свисток даст Андре Марринер. Информация появилась на официальной странице манкунианцев в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 46-летний арбитр обслужил 21 матч АПЛ, в которых показал 78 жёлтых и 1 красную карточку, назначив при этом 5 пенальти. Отметим, что в 12-м туре Марринер был рефери матча с участием «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Всего в нынешнем сезоне Андре Марринер трижды работал на матчах с участием «Манчестер Сити» и столько же раз обслуживал игры «Арсенала».

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится 2 апреля. Начало — в 18:00 мск.

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