Буффон и ещё 13 футболистов современности, отыгравших более 1000 матчей

14. Джанлуиджи Буффон, Италия

1000 игр



Отец всей вратарской школы Италии. Да, легенда, да, профессионал, да, человек, которому невозможно не симпатизировать. Узнали что-то новое? Вряд ли. Отметим лишь, что возраст Джиджи превышает сумму лет двух других вратарей, вызванных сейчас в сборную Италии. Поколения голкиперов сменяют друг друга, а Буффон всё защищает ворота «Ювентуса». И кажется, что так было испокон веков.



13. Хави, Испания

1008 игр



Один из главных представителей гениального испанского поколения, которое на протяжении нескольких лет не знало себе равных во всём мире. Компьютер, казалось бы, встроенный в голову Хави, помогал ему принимать исключительно верные решения и видеть партнёров, которые находились за его спиной. Само собой, такой мозг для «Барселоны» и испанской сборной был просто незаменим на протяжении долгих лет.

12. Дэвид Джеймс, Англия

1011 игр



Англия в последние десятилетия так и не увидела в воротах своей сборной голкипера мирового уровня. Таковым мог стать Джо Харт, но не срослось. Доставалось на орехи в своё время и Дэвиду Джеймсу. Он периодически вызывался в сборную, но в основе появлялся не так часто. На свой последний чемпионат мира Джеймс поехал в возрасте 39 лет, став самым возрастным дебютантом финальных турниров в истории национальных команд.

11. Ноэль Бэйли, Северная Ирландия

1013 игр



Незаменимый защитник североирландского «Линфилда», защищавший цвета клуба с конца 80-х по 2011 год. Десятикратный чемпион ирландской Премьер-лиги Бэйли, считавшийся полупрофессионалом (за первую сборную не сыграл ни одного матча), в 2013-м стал членом ордена Британской империи и показал, что необязательно обладать сумасшедшим талантом, чтобы заслужить национальное признание.

10. Фрэнк Лэмпард, Англия

1019 игр



Сердце «Челси», диспетчер «Челси»! Фрэнк Лэмпард — тот самый игрок, которому сложно предъявлять какие-то претензии в принципе. Болельщики синих наверняка уже давно простили ему даже непродолжительное выступление за «Манчестер Сити». Фрэнк выходил на поле с незалеченными травмами, в любую погоду, нашёл в себе силы даже сыграть через несколько дней после смерти матери. И всегда забивал. Настоящая икона английского футбола.



9. Грэм Александер, Шотландия

1024 игры



Александер никогда не выступал в топ-клубах, мотаясь в основном по командам второго эшелона. «Скантроп», «Лутон», «Бёрнли»: вряд ли эти клубы можно отнести к элите. Однако в АПЛ Грэм Александер был фигурой заметной. Мало кто доигрывал до 1000 матчей в английских лигах. Суровый и работоспособный шотландец, который был готов работать на поле и после пенсии, сделал это.

8. Паоло Мальдини, Италия

1029 игр



Семикратный чемпион Италии, офицер ордена за заслуги перед Итальянской республикой, капитан и человек, олицетворявший футбол на Апеннинах на протяжении 20 лет. Паоло пережил с «Миланом» все взлёты и падения, застал несколько футбольных эпох, играл с десятками мировых звёзд. Но всегда был верен красно-чёрным цветам, которые защищал на протяжении всей карьеры.

7. Дэвид Симен, Англия

1030 игр



Если вы даже не следили за футболом до недавнего времени, то наверняка видели тот самый гол Роналдиньо со штрафного в ворота сборной Англии на ЧМ-2002. Да, Дэвид Симен мог запустить и такое, но его хладнокровие и умение выручить в нужный момент позволили ему провести более 1000 матчей на высшем уровне.



6. Райан Гиггз, Уэльс

1031 игра



В молодости он рвал всех на своём фланге за счёт скорости и техники. В зрелом возрасте разрезал оборону соперника выверенными передачами и выводил партнёров на удар. Одно оставалось неизменным — на протяжении 24 лет карьеры в «МЮ» Райан Гиггз оставался мастером и профессионалом до мозга костей. Любимец Фергюсона, кумир «Олд Траффорд» и символ валлийского футбола на стыке веков.

5. Рауль, Испания

1047 игр



Один из немногочисленных футболистов «Реала» в истории, которого уважают даже болельщики «Барселоны». Рауль был готов всю свою карьеру посвятить одному клубу, которому отдал всего себя. Не обладающий ни высокой скоростью, ни филигранной техникой, ни пушечным ударом Рауль чувствовал игру на подсознательном уровне, потому долгое время являлся одним из самых грозных форвардов континента.

4. Тони Форд, Англия

1080 игр



Ещё один представитель британского футбола, о котором мало кому известно за пределами острова. И которого смело можно называть динозавром. Тони Форд выступал за различные клубы второго и третьего дивизиона, в высшей лиге провёл всего два сезона. Лучшие годы он провёл в родном «Гримсби Таун», а по окончании карьеры получил звание почётного жителя города.