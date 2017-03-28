Буффон и ещё 13 футболистов современности, отыгравших более 1000 матчей
Джанлуиджи Буффон провёл свой 1000-й матч на профессиональном уровне. Вспоминаем других игроков, дошедших до этой цифры в XXI веке.
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14. Джанлуиджи Буффон, Италия
1000 игр
Отец всей вратарской школы Италии. Да, легенда, да, профессионал, да, человек, которому невозможно не симпатизировать. Узнали
13. Хави, Испания
1008 игр
Один из главных представителей гениального испанского поколения, которое на протяжении нескольких лет не знало себе равных во всём мире. Компьютер, казалось бы, встроенный в голову Хави, помогал ему принимать исключительно верные решения и видеть партнёров, которые находились за его спиной. Само собой, такой мозг для «Барселоны» и испанской сборной был просто незаменим на протяжении долгих лет.
12. Дэвид Джеймс, Англия
1011 игр
Англия в последние десятилетия так и не увидела в воротах своей сборной голкипера мирового уровня. Таковым мог стать Джо Харт, но не срослось. Доставалось на орехи в своё время и Дэвиду Джеймсу. Он периодически вызывался в сборную, но в основе появлялся не так часто. На свой последний чемпионат мира Джеймс поехал в возрасте 39 лет, став самым возрастным дебютантом финальных турниров в истории национальных команд.
11. Ноэль Бэйли, Северная Ирландия
1013 игр
Незаменимый защитник североирландского «Линфилда», защищавший цвета клуба с конца 80-х по 2011 год. Десятикратный чемпион ирландской
10. Фрэнк Лэмпард, Англия
1019 игр
Сердце «Челси», диспетчер «Челси»! Фрэнк Лэмпард — тот самый игрок, которому сложно предъявлять
9. Грэм Александер, Шотландия
1024 игры
Александер никогда не выступал в
8. Паоло Мальдини, Италия
1029 игр
Семикратный чемпион Италии, офицер ордена за заслуги перед Итальянской республикой, капитан и человек, олицетворявший футбол на Апеннинах на протяжении 20 лет. Паоло пережил с «Миланом» все взлёты и падения, застал несколько футбольных эпох, играл с десятками мировых звёзд. Но всегда был верен
7. Дэвид Симен, Англия
1030 игр
Если вы даже не следили за футболом до недавнего времени, то наверняка видели тот самый гол Роналдиньо со штрафного в ворота сборной Англии на ЧМ-2002. Да, Дэвид Симен мог запустить и такое, но его хладнокровие и умение выручить в нужный момент позволили ему провести более 1000 матчей на высшем уровне.
6. Райан Гиггз, Уэльс
1031 игра
В молодости он рвал всех на своём фланге за счёт скорости и техники. В зрелом возрасте разрезал оборону соперника выверенными передачами и выводил партнёров на удар. Одно оставалось неизменным — на протяжении 24 лет карьеры в «МЮ» Райан Гиггз оставался мастером и профессионалом до мозга костей. Любимец Фергюсона, кумир «Олд Траффорд» и символ валлийского футбола на стыке веков.
5. Рауль, Испания
1047 игр
Один из немногочисленных футболистов «Реала» в истории, которого уважают даже болельщики «Барселоны». Рауль был готов всю свою карьеру посвятить одному клубу, которому отдал всего себя. Не обладающий ни высокой скоростью, ни филигранной техникой, ни пушечным ударом Рауль чувствовал игру на подсознательном уровне, потому долгое время являлся одним из самых грозных форвардов континента.
4. Тони Форд, Англия
1080 игр
Ещё один представитель британского футбола, о котором мало кому известно за пределами острова. И которого смело можно называть динозавром. Тони Форд выступал за различные клубы второго и третьего дивизиона, в высшей лиге провёл всего два сезона. Лучшие годы он провёл в родном «Гримсби Таун», а по окончании карьеры получил звание почётного жителя города.
3. Хавьер Санетти, Аргентина
1102 игры
Человек, который вообще не старел. Хавьер Санетти пришёл в «Интер» необстрелянным юнцом, а завершил карьеру в качестве одного из самых почитаемых футболистов Европы. Профессионализм, правильное питание и спортивный режим позволили Хавьеру доиграть до 40 лет, на протяжении 19 сезонов являясь незаменимым человеком на фланге защиты нерадзурри.
2. Роберто Карлос, Бразилия
1125 игр
Роберто Карлос был наделён
1. Рожерио Сени, Бразилия
1234 игры
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