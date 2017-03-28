Роналдо: В «Барселоне» Роналдиньо играл лучше, чем я

Бывшие игроки сборной Бразилии встретились в эфире бразильского телевидения.



«В “Барселоне” Роналдиньо играл лучше, чем я. И это нормально, поскольку он играл за эту команду намного дольше. Я же защищал цвета каталонцев всего один год», — сказал Роналдо.

Роналдиньо в свою очередь сказал: «Мы оба были в порядке».



Роналдо играл за испанский гранд с 1996 по 1997 год, тогда как Роналдиньо — с 2003 по 2008 год.