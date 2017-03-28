«Реал» близок к продлению соглашения с Иско

Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2018 года. По новому контракту он должен будет зарабатывать 8 млн евро в год. А соглашение должно быть рассчитано на 5−6 лет. Ранее сообщалось, что клуб намеревался оставить Иско без игровой практики, если он не продлит соглашение.