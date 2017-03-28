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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29226558/
28 марта 2017, 11:15 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Реал» близок к продлению соглашения с Иско

Переговоры об этом идут полным ходом. Стороны должны прийти к общему знаменателю относительно суммы зарплаты и срока действия контракта, сообщает AS.

Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2018 года. По новому контракту он должен будет зарабатывать 8 млн евро в год. А соглашение должно быть рассчитано на 5−6 лет. Ранее сообщалось, что клуб намеревался оставить Иско без игровой практики, если он не продлит соглашение.

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