Гельзин: Спасибо, что Суркис пошел нам навстречу
Подробности договоренности между президентами «Олимпика» и «Динамо».
Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал договоренность с «Динамо» Киев про аренду стадиона имени Лобановского в Киеве.
— Сперва вместе с командой приняли решение, что нам не стоит играть в Черкассах. Это связано как с состоянием поля местного стадиона, так и с протестами болельщиков.
Думаю, все знают, как мы бегали по всей стране в поисках стадиона. В итоге, обратился к
Теперь мы, наконец, нашли стадион на этот сезон, который условно можем назвать нашей домашней ареной, — сказал Гельзин.
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