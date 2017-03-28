Гельзин: Спасибо, что Суркис пошел нам навстречу

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал договоренность с «Динамо» Киев про аренду стадиона имени Лобановского в Киеве.

— Сперва вместе с командой приняли решение, что нам не стоит играть в Черкассах. Это связано как с состоянием поля местного стадиона, так и с протестами болельщиков.

Думаю, все знают, как мы бегали по всей стране в поисках стадиона. В итоге, обратился к вице-президенту «Динамо» Сергею Мохнику, чтобы он обсудил с руководством клуба, возможно ли, чтобы «Олимпик» играл на стадионе «Динамо». Затем позвонил Игорю Суркису, и мы сразу обо всём с ним договорились. Спасибо, что он пошел нам навстречу.

Теперь мы, наконец, нашли стадион на этот сезон, который условно можем назвать нашей домашней ареной, — сказал Гельзин.