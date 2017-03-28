Каменюка в мае может вернуться на поле

Защитник «Зари» Никита Каменюка может окончательно восстановиться от травмы к концу нынешнего сезона, ориентировочно в мае месяце этого года, сообщает телеканал «Футбол 1».

Каменюка все еще не вернулся в общую группу и продолжает работать по индивидуальной программе, при этом точные сроки восстановления игрока неизвестны.

Напомним, защитнику была сделана операция на мениске, в чемпионате Украины 2016/17 Каменюка успел сыграть в 14 матчах.