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28 марта 2017, 10:54 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Каменюка в мае может вернуться на поле

Лидера команды луганчанам очень не хватает.

Защитник «Зари» Никита Каменюка может окончательно восстановиться от травмы к концу нынешнего сезона, ориентировочно в мае месяце этого года, сообщает телеканал «Футбол 1».

Каменюка все еще не вернулся в общую группу и продолжает работать по индивидуальной программе, при этом точные сроки восстановления игрока неизвестны.

Напомним, защитнику была сделана операция на мениске, в чемпионате Украины 2016/17 Каменюка успел сыграть в 14 матчах.

Заря Лг
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