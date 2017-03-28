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28 марта 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Барселоне» думают сделать ставку на Унсуэ, тренер готов принять вызов

Руководство «Барселоны» всерьёз рассматривает кандидатуру Хуана Карлоса Унсуэ в качестве нового главного тренера команды, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство Барселоны всерьёз рассматривает кандидатуру Хуана <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Унсуэ</span> в качестве нового главного тренера команды сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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Согласно информации источника, члены руководства каталонского клуба спросили Унсуэ, готов ли он принять вызов, если сделают ставку на него. Ответ помощника нынешнего наставника сине-гранатовых Луиса Энрике был утвердительным. Сам Луис Энрике покинет испанский гранд по окончании сезона.

Унсуэ возглавлял «Нумансию» в сезоне-2010/11 и сантандерский «Расинг» в 2012 году.

Ранее главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан отметил, что не согласился бы возглавить «Барселону», если бы ему сделали предложение. Сакристан рассматривался СМИ в качестве одного из главных кандидатов на этот пост.

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