Назначения судей и инспекторов на матчи 4-го тура КПЛ
Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей 4-го тура
Премьер-лиги, сообщает сайт Федерации футбола Казахстана.
4 тур
31 марта (пятница)
Иртыш — Актобе
Судьи: Болат Карлибаев (Уральск), Дмитрий Филоненко, Александр Полуэктов (оба — Тараз).
Резервный судья: Аскар Букенов (Павлодар).
Инспектор: Касымжан Мадиев (Астана).
Ордабасы — Окжетпес
Судьи: Александр Алиев (Алматы), Олег Богданов (Семей), Евгений Попов (Усть — Каменогорск).
Резервный судья: Фуркат Атажанов (Шымкент).
Инспектор: Юрий Гриджан (Алматы).
Кайрат — Кайсар
Судьи: Денис Тевяшов, Виталий Дерцапф (оба — Уральск), Денис Лабашов (Атырау).
Резервный судья: Серик Кошкаров (Алматы).
Инспектор: Александр Борисов (Алматы).
01 апреля (суббота)
Астана — Шахтер
Судьи: Александр Гаузер, Рустам Бейжанов, Денис Виноградов (все — Петропавловск).
Дополнительные ассистенты судьи: Асхат Абданбаев (Тараз), Рустам Омаров (Алматы).
Резервный судья: Марат Искаков (Астана).
Инспектор: Виктор Заякин (Семей).
Акжайык — Атырау
Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Андрей Попов, Айдын Тасыбаев (оба — Павлодар).
Резервный судья: Булат Сариев (Уральск).
Инспектор: Павел Салий (Усть — Каменогорск).
Тобол — Тараз
Судьи: Тимур Кумашев, Елеш Кусаинов (оба — Астана), Алексей Шабанов (Алматы).
Резервный судья: Анатолий Вишниченко (Костанай).
Инспектор: Александр Кулаков (Алматы).
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