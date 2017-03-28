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28 марта 2017, 10:34 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Назначения судей и инспекторов на матчи 4-го тура КПЛ

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей 4-го тура Премьер-лиги, сообщает сайт Федерации футбола Казахстана.

4 тур

31 марта (пятница)

Иртыш — Актобе

Судьи: Болат Карлибаев (Уральск), Дмитрий Филоненко, Александр Полуэктов (оба — Тараз).

Резервный судья: Аскар Букенов (Павлодар).

Инспектор: Касымжан Мадиев (Астана).

Ордабасы — Окжетпес

Судьи: Александр Алиев (Алматы), Олег Богданов (Семей), Евгений Попов (Усть — Каменогорск).

Резервный судья: Фуркат Атажанов (Шымкент).

Инспектор: Юрий Гриджан (Алматы).

Кайрат — Кайсар

Судьи: Денис Тевяшов, Виталий Дерцапф (оба — Уральск), Денис Лабашов (Атырау).

Резервный судья: Серик Кошкаров (Алматы).

Инспектор: Александр Борисов (Алматы).

01 апреля (суббота)

Астана — Шахтер

Судьи: Александр Гаузер, Рустам Бейжанов, Денис Виноградов (все — Петропавловск).

Дополнительные ассистенты судьи: Асхат Абданбаев (Тараз), Рустам Омаров (Алматы).

Резервный судья: Марат Искаков (Астана).

Инспектор: Виктор Заякин (Семей).

Акжайык — Атырау

Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Андрей Попов, Айдын Тасыбаев (оба — Павлодар).

Резервный судья: Булат Сариев (Уральск).

Инспектор: Павел Салий (Усть — Каменогорск).

Тобол — Тараз

Судьи: Тимур Кумашев, Елеш Кусаинов (оба — Астана), Алексей Шабанов (Алматы).

Резервный судья: Анатолий Вишниченко (Костанай).

Инспектор: Александр Кулаков (Алматы).

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