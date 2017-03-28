Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ
Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ, сообщает официальный сайт жодинского клуба. Футболист появился в составе автозаводцев еще на турецком сборе, но понадобилось время, чтобы пройти все необходимые процедуры по трудоустройству легионера. По этой причине Дорошенко, который уже был представлен болельщикам на традиционной предсезонной встрече, не мог принимать участие в кубковых играх.
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Воспитанник донецкого «Шахтера» раскрылся в донецком же «Олимпике», с которым прошел путь от второй лиги до элитного дивизиона Украины. В июне 2015 года Дорошенко перешел в луганскую «Зарю», уже ставшую постоянным участником еврокубков, но закрепиться в основном составе луганчан не удалось, и полузащитник оказался в «Ильичевце» (Д2). Однако первая лига — не тот уровень, который устраивает Кирилла, и он приехал искать новые вызовы в Беларусь.
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