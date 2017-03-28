Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ

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Воспитанник донецкого «Шахтера» раскрылся в донецком же «Олимпике», с которым прошел путь от второй лиги до элитного дивизиона Украины. В июне 2015 года Дорошенко перешел в луганскую «Зарю», уже ставшую постоянным участником еврокубков, но закрепиться в основном составе луганчан не удалось, и полузащитник оказался в «Ильичевце» (Д2). Однако первая лига — не тот уровень, который устраивает Кирилла, и он приехал искать новые вызовы в Беларусь.