В Мексике судья отменил пенальти по просьбе игрока из команды-соперницы

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На 33-й минуте встречи арбитр назначил одиннадцатиметровый за игру рукой защитника «Америки» в собственной штрафной площади. Однако Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку соперника, после чего судья отменил пенальти.

При этом на тот момент «Монаркас Морелия» уступала 0:1 и в случае реализации пенальти могла сравнять счет. Но в результате матч окончился победой «Америки» — 2:0.