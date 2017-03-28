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28 марта 2017, 9:10 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

В Мексике судья отменил пенальти по просьбе игрока из команды-соперницы

Нападающий мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Луис Габриэль Рей попросил судью отменить ошибочно назначенный пенальти во время товарищеского матча против команды «Америка», сообщает Univision Deportes.

В случае реализации 11-метрового его команда могла сравнять счет но в итоге пропустила еще один гол. Увеличить
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На 33-й минуте встречи арбитр назначил одиннадцатиметровый за игру рукой защитника «Америки» в собственной штрафной площади. Однако Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку соперника, после чего судья отменил пенальти.

При этом на тот момент «Монаркас Морелия» уступала 0:1 и в случае реализации пенальти могла сравнять счет. Но в результате матч окончился победой «Америки» — 2:0.
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