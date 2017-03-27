Рауль не исключил возможности войти в тренерский штаб «Барселоны»

«Прежде всего, я хочу вернуться в свой родной дом — «Реал Мадрид». Однако, это футбол и здесь никогда нельзя с уверенностью говорить о будущем. Я провел в стане «сливочных» 17 лет. Никто не сможет усомниться в моей преданности. Другое дело, когда я анализировал игру «Барселоны» и говорил, что этот клуб показывал хороший футбол.

На мой взгляд, каталонцы более последовательны в своих действиях, чем «Реал». Особенно, если речь идет о чемпионате Испании. Что касается еврокубков, то здесь особой разницы нет.