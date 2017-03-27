Рауль не исключил возможности войти в тренерский штаб «Барселоны»
Бывший форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес — о возможном приходе в «Барселону», критике фанатов, а также решении наставника
сине-гранатовых Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.
«Прежде всего, я хочу вернуться в свой родной дом — «Реал Мадрид». Однако, это футбол и здесь никогда нельзя с уверенностью говорить о будущем. Я провел в стане «сливочных» 17 лет. Никто не сможет усомниться в моей преданности. Другое дело, когда я анализировал игру «Барселоны» и говорил, что этот клуб показывал хороший футбол.
На мой взгляд, каталонцы более последовательны в своих действиях, чем «Реал». Особенно, если речь идет о чемпионате Испании. Что касается еврокубков, то здесь особой разницы нет.
Решение Энрике? Прекрасно понимаю его. Повторюсь, я играл в «Реале» 17 лет, и не видел, чтобы
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