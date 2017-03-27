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27 марта 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «Атлетико» и «Лион» начали переговоры о переходе Ляказетта

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку, утверждает France Football. В подписании контракта с игроком заинтересован «Атлетико». Клубы ведут переговоры о переходе форварда.

Предполагается, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро. При этом «Львы» хотят, чтобы в сделку был включен переход Лукаса Эрнандеза и Тео Эрнандеза или одного из этих футболистов.

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