СМИ: «Атлетико» и «Лион» начали переговоры о переходе Ляказетта
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку, утверждает France Football. В подписании контракта с игроком заинтересован «Атлетико». Клубы ведут переговоры о переходе форварда.
Предполагается, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро. При этом «Львы» хотят, чтобы в сделку был включен переход Лукаса Эрнандеза и Тео Эрнандеза или одного из этих футболистов.
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