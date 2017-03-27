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27 марта 2017, 23:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фенербахче» хочет купить Ярмоленко, «Динамо» К оценивает игрока в € 20−30 млн

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции, утверждает Аjansspor.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции утверждает Аjansspor. Увеличить
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По данным источника, представитель «Фенербахче» посетил матч отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина (1:0), чтобы обсудить с Ярмоленко возможный трансфер. Киевское «Динамо», за которое выступает 27-летний футболист, требует за него € 20−30 млн. Также на Ярмоленко претендует «Бешикташ».

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