«Фенербахче» хочет купить Ярмоленко, «Динамо» К оценивает игрока в € 20−30 млн
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции, утверждает Аjansspor.
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По данным источника, представитель «Фенербахче» посетил матч отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина (1:0), чтобы обсудить с Ярмоленко возможный трансфер. Киевское «Динамо», за которое выступает 27-летний футболист, требует за него € 20−30 млн. Также на Ярмоленко претендует «Бешикташ».
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