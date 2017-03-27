«Фенербахче» хочет купить Ярмоленко, «Динамо» К оценивает игрока в € 20−30 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источника, представитель «Фенербахче» посетил матч отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина (1:0), чтобы обсудить с Ярмоленко возможный трансфер. Киевское «Динамо», за которое выступает 27-летний футболист, требует за него € 20−30 млн. Также на Ярмоленко претендует «Бешикташ».