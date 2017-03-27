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27 марта 2017, 22:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Росицки пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Спарты» Томаш Росицки выбыл до конца сезона. Футболист перенесёт операцию в связи с травмой ахилла.

«Я давно получил это повреждение. До определённого момента всё было в порядке, но сейчас травма вновь напомнила о себе. К сожалению, операция неизбежна. Я продолжу бороться. Нужно уметь бороться и в жизни, и в футболе. Я с самого детства болею за “Спарту” и стал частью этого клуба. Я не сдамся», — цитирует Росицки пресс-служба «Спарты».

36-летний Росицки вернулся в «Спарту» в августе 2016 года.

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