Росицки пропустит остаток сезона из-за травмы

«Я давно получил это повреждение. До определённого момента всё было в порядке, но сейчас травма вновь напомнила о себе. К сожалению, операция неизбежна. Я продолжу бороться. Нужно уметь бороться и в жизни, и в футболе. Я с самого детства болею за “Спарту” и стал частью этого клуба. Я не сдамся», — цитирует Росицки пресс-служба «Спарты».



36-летний Росицки вернулся в «Спарту» в августе 2016 года.